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У росіян 40% техніки, якою оснащуються нові підрозділи, не боєздатна – ГУР

Роман ПетренкоСубота, 3 вересня 2022, 13:13
У росіян 40% техніки, якою оснащуються нові підрозділи, не боєздатна – ГУР
техніка росіян, яку перекидають для 3 армійського корпусу, фото CIT

За оцінками Головного управління розвідки, 40 відсотків бойової російської техніки, якою оснащують третій армійський корпус, не боєздатна.

Джерело: представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький

Пряма мова Скібіцького: "Історія з третім армійським корпусом розтягнеться до листопада. Проблема – людський ресурс. Укомплектування спеціалістами. Щоб підготувати нормального спеціаліста потрібно 3-4 місяці.

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Також проблемою є комплектування технікою та озброєнням. Вся новітня техніка була на озброєнні тих батальйонно-тактичних груп, які заходили на нашу територію в лютому-березні. Зараз ми бачимо, що всі підрозділи, що формуються, оснащуються іще радянськими зразками озброєння, які знімаються з баз зберігання й арсеналів та поступають у війська.

За нашими оцінками 40 відсотків бойової техніки не боєздатна. Її потрібно ремонтувати та приводити до ладу".

Нагадаємо: Розслідувачі Conflict Intelligence Team вважають, що Росія перекидає на фронт нещодавно сформований 3 армійський корпус.

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Підрозділи третього армійського корпусу, який російська влада хоче відправити в Україну, навряд чи зможе створити ефективну бойову міць, вважають в Інституті вивчення війни.

Теми: розвідкавійнаРосія
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