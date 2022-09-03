Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У росіян 40% техніки, якою оснащуються нові підрозділи, не боєздатна – ГУР

Роман ПетренкоСубота, 3 вересня 2022, 13:13
техніка росіян, яку перекидають для 3 армійського корпусу, фото CIT

За оцінками Головного управління розвідки, 40 відсотків бойової російської техніки, якою оснащують третій армійський корпус, не боєздатна.

Джерело: представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький

Пряма мова Скібіцького: "Історія з третім армійським корпусом розтягнеться до листопада. Проблема – людський ресурс. Укомплектування спеціалістами. Щоб підготувати нормального спеціаліста потрібно 3-4 місяці.

Також проблемою є комплектування технікою та озброєнням. Вся новітня техніка була на озброєнні тих батальйонно-тактичних груп, які заходили на нашу територію в лютому-березні. Зараз ми бачимо, що всі підрозділи, що формуються, оснащуються іще радянськими зразками озброєння, які знімаються з баз зберігання й арсеналів та поступають у війська.

За нашими оцінками 40 відсотків бойової техніки не боєздатна. Її потрібно ремонтувати та приводити до ладу".

Нагадаємо: Розслідувачі Conflict Intelligence Team вважають, що Росія перекидає на фронт нещодавно сформований 3 армійський корпус.

Підрозділи третього армійського корпусу, який російська влада хоче відправити в Україну, навряд чи зможе створити ефективну бойову міць, вважають в Інституті вивчення війни.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: розвідкавійнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Українська авіація 24 рази вдарила по опорних пунктах і скупченнях ворога – ОК "Південь"

США не плекають надій, що Путін готовий закінчити війну

Росія готується до вирішального енергетичного удару по Європі – Зеленський

фото, доповнено від 15:56У центрі Чернігова на виставці спрацював гранатомет: постраждали 4 дітей

відео Кадиров заявив, що він старий і пора йти з посади голови Чечні

На Херсонщині детонує склад із боєкомплектом росіян – мер

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

розвідка
Британська розвідка: дії ЗСУ на Херсонщині стали несподіванкою для росіян
ГУР підслухало окупанта: Техніки немає, на своїх консервних банках ми не проїдемо
Естонська розвідка: До весни війна в Україні буде статичною
Останні новини
04:10
Трамп назвав Байдена "ворогом держави" – ЗМІ
03:12
Командування "Південь": через російські обстріли на Миколаївщині загинула дитина
02:15
Українська авіація 24 рази вдарила по опорних пунктах і скупченнях ворога – ОК "Південь"
01:48
NASA знову відклало запуск ракети в рамках першої за 50 років місії на Місяць
00:54
У Харкові два прильоти по Київському району – мер
00:14
Росіяни обстрілювали громади Сумщини з мінометів і САУ, понад 60 прильотів
23:34
США не плекають надій, що Путін готовий закінчити війну
23:12
У Білому домі вважають, що РФ готується провести "референдуми" у вересні
22:53
У Чехії через аварію на каруселі постраждали 17 людей
22:27
доповненоЗАЕС знову на резервній лінії електропередач, працює один енергоблок
Усі новини...