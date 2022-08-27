Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія перекидає на фронт 3 армійський корпус – CIT

Катерина ТищенкоСубота, 27 серпня 2022, 21:17
Росія перекидає на фронт 3 армійський корпус – CIT
Перевезення ЗРК "Бук" із Муліно до кордону з Україною, фото CIT

Розслідувачі Conflict Intelligence Team вважають, що Росія перекидає на фронт нещодавно сформований 3 армійський корпус.

Джерело: Conflict Intelligence Team

Дослівно: "Останніми днями наші волонтери виявили фото та відео перевезення російської військової техніки залізницею. На відео видно повний склад комплексу "Бук", а на фотографії – танки Т-80БВ та Т-90М. Згідно з базою даних Російської залізниці, обидва склади прямують з Муліно Нижегородської області на залізничну станцію Неклинівка Ростовської області біля кордону з Донецькою областю України.

Реклама:

З Муліно вони вийшли 22 та 24 серпня відповідно, що приблизно відповідає часу відправлення сформованого там 3 армійського корпусу, яке називав український аналітик Костянтин Машовець та підтверджували наші джерела".

Деталі: Розслідувачі зазначають, що перевезення комплексів "Бук" свідчить про перекидання великого об'єднання, наприклад, армії.

 

"У даному випадку можна припустити, що йдеться про перекидання всього 3 корпусу, або принаймні тієї його частини, яка вважається боєготовою", - йдеться в повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ
 

Дослівно: "Поки що неможливо з упевненістю сказати, де саме російське командування планує задіяти сили корпусу. Однак кінцевий пункт ешелонів (станція Неклинівка), розташований на півдні Ростовської області, розташований найближче до Донецької та Запорізької ділянок фронту".

Що передувало: 10 серпня розвідка Британії повідомила, що для підтримки своєї "операції" Росія майже напевно створила нове велике формування сухопутних військ - 3-й армійський корпус, що базується в Муліно Нижньогородської області на схід від Москви. 

Водночас там вважали, що через "обмежений рівень народного ентузіазму" РФ навряд чи зможе набрати до цього корпусу необхідну кількість людей. Крім того, зазначалося, що ефект створення нового формування навряд чи буде вирішальним для всієї російської військової кампанії.

20 серпня Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що Росія продовжує формувати регіональні так звані добровольчі підрозділи і, ймовірно, розгорне багато з них у Херсоні та на півдні України у складі 3-го армійського корпусу.

Теми: Росіявійнаармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

Усі новини...
Зведення Генштабу: ЗСУ відбили наступ росіян на трьох напрямках на Сході України
WP: Пентагон почав надсилати Україні більше зброї морем
Росія перекидає на фронт 3 армійський корпус – CIT
В росіян ще менше сил для наступу на Херсонщині — американські аналітики
Останні новини
13:13
Залужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
Усі новини...
Реклама: