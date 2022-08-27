Росія перекидає на фронт 3 армійський корпус – CIT

Розслідувачі Conflict Intelligence Team вважають, що Росія перекидає на фронт нещодавно сформований 3 армійський корпус.

Джерело: Conflict Intelligence Team

Дослівно: "Останніми днями наші волонтери виявили фото та відео перевезення російської військової техніки залізницею. На відео видно повний склад комплексу "Бук", а на фотографії – танки Т-80БВ та Т-90М. Згідно з базою даних Російської залізниці, обидва склади прямують з Муліно Нижегородської області на залізничну станцію Неклинівка Ростовської області біля кордону з Донецькою областю України.

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З Муліно вони вийшли 22 та 24 серпня відповідно, що приблизно відповідає часу відправлення сформованого там 3 армійського корпусу, яке називав український аналітик Костянтин Машовець та підтверджували наші джерела".

Деталі: Розслідувачі зазначають, що перевезення комплексів "Бук" свідчить про перекидання великого об'єднання, наприклад, армії.

"У даному випадку можна припустити, що йдеться про перекидання всього 3 корпусу, або принаймні тієї його частини, яка вважається боєготовою", - йдеться в повідомленні.

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Дослівно: "Поки що неможливо з упевненістю сказати, де саме російське командування планує задіяти сили корпусу. Однак кінцевий пункт ешелонів (станція Неклинівка), розташований на півдні Ростовської області, розташований найближче до Донецької та Запорізької ділянок фронту".

Що передувало: 10 серпня розвідка Британії повідомила, що для підтримки своєї "операції" Росія майже напевно створила нове велике формування сухопутних військ - 3-й армійський корпус, що базується в Муліно Нижньогородської області на схід від Москви.

Водночас там вважали, що через "обмежений рівень народного ентузіазму" РФ навряд чи зможе набрати до цього корпусу необхідну кількість людей. Крім того, зазначалося, що ефект створення нового формування навряд чи буде вирішальним для всієї російської військової кампанії.

20 серпня Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що Росія продовжує формувати регіональні так звані добровольчі підрозділи і, ймовірно, розгорне багато з них у Херсоні та на півдні України у складі 3-го армійського корпусу.