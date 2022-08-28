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ISW: 3-й армійський корпус росіян навряд чи буде ефективним

Роман ПетренкоНеділя, 28 серпня 2022, 09:14
ISW: 3-й армійський корпус росіян навряд чи буде ефективним
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗРК "БУК" до україни для 3-го армійського корпусу, ФОТО CIT

Підрозділи третього армійського корпусу, який російська влада хоче відправити в Україну, навряд чи зможе створити ефективну бойову міць, вважають в Інституті вивчення війни.

Джерело: ISW

Деталі: За даними ISW, Росія перекине 3-й армійський корпус для відновлення наступальних операцій, можливо, на напрямі Донецька та на південному напрямку.

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Деякі батальйони перекидають на передову одразу після скороченої підготовки.

Інститут передбачає, що росіяни мають намір запровадити 3-й армійський корпус для посилення наступальних операцій під Донецьком, де рух навколо Мар'їнки, Пісків та Авдіївки зупинився.

Частини армійського корпусу можна розгорнути біля Херсона.

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Проте підрозділи армійського корпусу навряд чи зможуть створити ефективну бойову міць, вважають у ISW.

Вони вважають, що особовий склад багатьох частин 3-го армійського корпусу недостатньо навчений чи дисциплінований, хоч і добре озброєні – мають нову зброю та техніку: БМП-3, танки Т-80БВМ, Т-90М, автомати Ак-12 тощо. .

Також аналітики подивилися знімки та повідомляють, що добровольці армійського корпусу "фізично нездорові та старі".

ISW, дивлячись на звіти українських військових, припускає, що наступальні можливості Росії на Херсонщині ще більше погіршилися.

Нагадаємо: Розслідувачі Conflict Intelligence Team вважають, що Росія перекидає на фронт нещодавно сформований 3 армійський корпус.

Теми: війнаРосіяокупація
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