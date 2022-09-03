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На Херсонщині детонує склад із боєкомплектом росіян – мер

Ірина БалачукСубота, 3 вересня 2022, 14:22
Скриншот з google.maps

У місті Олешки, що поблизу Херсона, детонує склад із боєкомплектом російських окупантів.

Джерело: Олешківський міський голова Євген Рищук та речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук Telegram

Пряма мова Рищука: "Детонує БК в районі промзони уже хвилин 30".

Деталі: У свою чергу речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук з посиланням на представників Руху опору "Південь" Української добровольчої армії повідомив, що в районі Олешок знищили техніку окупантів і чути детонацію.

Передісторія:

  

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Теми: Херсонська областьвійнаРосія
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