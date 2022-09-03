На Херсонщині детонує склад із боєкомплектом росіян – мер

У місті Олешки, що поблизу Херсона, детонує склад із боєкомплектом російських окупантів.

Джерело: Олешківський міський голова Євген Рищук та речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук Telegram

Пряма мова Рищука: "Детонує БК в районі промзони уже хвилин 30".

Реклама:

Деталі: У свою чергу речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук з посиланням на представників Руху опору "Південь" Української добровольчої армії повідомив, що в районі Олешок знищили техніку окупантів і чути детонацію.

Передісторія:

29 серпня оперативне угруповання "Каховка" повідомило, що українські захисники знищили практично всі великі мости поблизу Херсона й прорвали першу лінію "оборони" російських військ у Херсонській області.