Одесу й Миколаїв атакували дрони-камікадзе
Ворожі безпілотники-камікадзе атакували Одесу та Миколаїв, у Миколаєві є влучання в будинок, в області - в об’єкт інфраструктури.
Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram
Дослівно Тимошенко: "Одеса та Миколаїв під ударом дронів-камікадзе".
Деталі: Тимошенко повідомив, що в безпосередній близькості до Одеси силами ППО над морем збито три БПЛА.
"В небі ще залишаються ворожі безпілотники. Іде бойова робота", - зазначив він.
На Миколаївщині є влучання БПЛА в місті та об’єкт інфраструктури в області. На місті працюють рятувальники та екстрені служби.
Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що безпілотник влучив у будівлю в центрі міста.
"Маємо влучання безпілотника в будівлю у центрі міста. Працюють всі відповідні служби", - написав він.
У свою чергу, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про вибухи між Південноукраїнськом та Вознесенськом.
"1 шахід пошкодив будівлю в центрі. 1 шахід по інфраструктурі. Працює ДСНС. Жертв і поранених на зараз немає", - повідомив він.