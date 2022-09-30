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Одесу й Миколаїв атакували дрони-камікадзе

Катерина ТищенкоП'ятниця, 30 вересня 2022, 00:20
Одесу й Миколаїв атакували дрони-камікадзе
залишки іранського дрона, ілюстративне фото ОК "Південь"

Ворожі безпілотники-камікадзе атакували Одесу та Миколаїв, у Миколаєві є влучання в будинок, в області - в об’єкт інфраструктури.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Дослівно Тимошенко: "Одеса та Миколаїв під ударом дронів-камікадзе".

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Деталі: Тимошенко повідомив, що в безпосередній близькості до Одеси силами ППО над морем збито три БПЛА.

"В небі ще залишаються ворожі безпілотники. Іде бойова робота", - зазначив він.

На Миколаївщині є влучання БПЛА в місті та об’єкт інфраструктури в області. На місті працюють рятувальники та екстрені служби.

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Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що безпілотник влучив у будівлю в центрі міста.

"Маємо влучання безпілотника в будівлю у центрі міста. Працюють всі відповідні служби", - написав він.

У свою чергу, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про вибухи між Південноукраїнськом та Вознесенськом.

"1 шахід пошкодив будівлю в центрі. 1 шахід по інфраструктурі. Працює ДСНС. Жертв і поранених на зараз немає", - повідомив він.

Теми: ОдесаМиколаїввійна
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