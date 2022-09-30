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Одессу и Николаев атаковали дроны-камикадзе - ОП

Катерина ТищенкоПятница, 30 сентября 2022, 00:20
остатки иранского дрона, иллюстративное фото ОК "Юг"

Вражеские беспилотники-камикадзе атаковали Одессу и Николаев, в Николаеве есть попадание в дом, в области - в объект инфраструктуры.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Дословно Тимошенко: "Одесса и Николаев под ударом дронов-камикадзе".

Детали: Тимошенко сообщил, что в непосредственной близости к Одессе силами ПВО над морем сбиты три БПЛА.

"В небе еще остаются вражеские беспилотники. Идет боевая работа", - отметил он.

На Николаевщине есть попадание БПЛА в городе и объект инфраструктуры в области. На месте работают спасатели и экстренные службы.

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что беспилотник попал в здание в центре города.

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"Есть попадание беспилотника в здание в центре города. Работают все соответствующие службы", - написал он.

В свою очередь, председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил о взрывах между Южноукраинском и Вознесенском.

"1 шахид повредил здание в центре. 1 шахид по инфраструктуре. Работает ГСЧС. Жертв и раненых на сейчас нет", - сообщил он.

Темы: ОдессаНиколаеввойна
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