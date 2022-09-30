Росіяни випустили дві сотні боєприписів по Сумщині, є загиблий і поранені

За день 29 вересня росіяни обстріляли території семи громад Сумської області, випустивши майже 200 мін та снарядів і вбивши одну людину, ще двоє поранені.

Джерело: голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: Зазначається, що росіяни стріляли зі ствольної артилерії, мінометів та САУ по цивільних об’єктах на території Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигінської, Есманської, Краснопільської, Середино-Будської територіальних громад та околиць села Юнаківка.

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Пошкоджені лінії електропередач та Інтернету в низці населених пунктів. Внаслідок обстрілу околиць села Павлівка пошкоджено 5 житлових будинків.

Дослівно: "В результаті одного з обстрілів, троє людей поранено, один від важких ран помер у лікарні".