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Росіяни випустили дві сотні боєприписів по Сумщині, є загиблий і поранені

Анастасія КалатурП'ятниця, 30 вересня 2022, 00:47
ФОТО: GETTY

За день 29 вересня росіяни обстріляли території семи громад Сумської області, випустивши майже 200 мін та снарядів і вбивши одну людину, ще двоє поранені.

Джерело: голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: Зазначається, що росіяни стріляли зі ствольної артилерії, мінометів та САУ по цивільних об’єктах на території Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигінської, Есманської, Краснопільської, Середино-Будської територіальних громад та околиць села Юнаківка.

Пошкоджені лінії електропередач та Інтернету в низці населених пунктів. Внаслідок обстрілу околиць села Павлівка пошкоджено 5 житлових будинків.

Дослівно: "В результаті одного з обстрілів, троє людей поранено, один від важких ран помер у лікарні".

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Теми: війнаСумська областьРосія
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