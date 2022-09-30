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Россияне выпустили две сотни боеприпасов по Сумской области, есть погибший и раненые

Анастасия КалатурПятница, 30 сентября 2022, 00:47
ФОТО: GETTY

За день 29 сентября россияне обстреляли территории семи громад Сумской области, выпустив почти 200 мин и снарядов и убив одного человека, еще двое ранены.

Источник: председатель ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: Отмечается, что россияне стреляли из ствольной артиллерии, минометов и САУ по гражданским объектам на территории Белопольской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской, Есманской, Краснопольской, Середино-Будской территориальных громад и окрестностей села Юнаковка.

Повреждены линии электропередач и Интернета в ряде населенных пунктов. В результате обстрела окрестностей села Павловка повреждены 5 жилых домов.

Дословно: "В результате одного из обстрелов, три человека ранены, один от тяжелых ран скончался в больнице".

Темы: войнаСумская областьРосcия
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