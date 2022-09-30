Росіяни атакували південь України сімома "Шахедами", частину ЗСУ вдалося збити

Надвечір 29 вересня російські окупаційні війська атакували сімома дронами-камікадзе "Шахед-136" південь України, але п’ять з них були збиті.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Деталі: Зазначається, що два дрони були збиті на Одеському напрямку і три – на Миколаївському.

Пуски "Shahed-136" здійснювались з акваторії Чорного моря.

Дослівно: "29 вересня з 23.00 по 24.00 російські окупаційні війська атакували сімома дронами-камікадзе "Shahed-136" південь України… П’ять цих баражуючих боєприпасів було знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" Повітряних Сил Збройних Сил України".