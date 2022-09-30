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Росіяни атакували південь України сімома "Шахедами", частину ЗСУ вдалося збити

Анастасія КалатурП'ятниця, 30 вересня 2022, 01:30
Росіяни атакували південь України сімома Шахедами, частину ЗСУ вдалося збити
ФОТО: fakty.com.ua

Надвечір 29 вересня російські окупаційні війська  атакували сімома дронами-камікадзе "Шахед-136" південь України, але п’ять з них були збиті.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Деталі: Зазначається, що два дрони були збиті на Одеському напрямку і три – на Миколаївському.

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Пуски "Shahed-136" здійснювались з акваторії Чорного моря.

Дослівно: "29 вересня з 23.00 по 24.00 російські окупаційні війська  атакували сімома дронами-камікадзе "Shahed-136" південь України… П’ять цих баражуючих боєприпасів було знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного  командування "Південь" Повітряних Сил Збройних Сил України".

Теми: війнаРосіябезпілотники
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