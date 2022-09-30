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Россияне атаковали юг Украины семью "Шахедами", часть ВСУ удалось сбить

Анастасия КалатурПятница, 30 сентября 2022, 01:30
ФОТО: fakty.com.ua

К вечеру 29 сентября российские оккупационные войска атаковали семью дронами-камикадзе "Шахед-136" юг Украины, но пять из них были сбиты.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ

Детали: Отмечается, что два дрона были сбиты на Одесском направлении и три - на Николаевском.

Пуски "Shahed-136" осуществлялись из акватории Черного моря.

Дословно: "29 сентября с 23.00 по 24.00 российские оккупационные войска атаковали семью дронами-камикадзе "Shahed-136" юг Украины... Пять этих барражирующих боеприпасов были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Юг" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины".

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Темы: войнаРосcиябеспилотники
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