Россияне атаковали юг Украины семью "Шахедами", часть ВСУ удалось сбить

К вечеру 29 сентября российские оккупационные войска атаковали семью дронами-камикадзе "Шахед-136" юг Украины, но пять из них были сбиты.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ

Детали: Отмечается, что два дрона были сбиты на Одесском направлении и три - на Николаевском.

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Пуски "Shahed-136" осуществлялись из акватории Черного моря.

Дословно: "29 сентября с 23.00 по 24.00 российские оккупационные войска атаковали семью дронами-камикадзе "Shahed-136" юг Украины... Пять этих барражирующих боеприпасов были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Юг" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины".