Россияне атаковали юг Украины семью "Шахедами", часть ВСУ удалось сбить
Пятница, 30 сентября 2022, 01:30
К вечеру 29 сентября российские оккупационные войска атаковали семью дронами-камикадзе "Шахед-136" юг Украины, но пять из них были сбиты.
Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ
Детали: Отмечается, что два дрона были сбиты на Одесском направлении и три - на Николаевском.
Пуски "Shahed-136" осуществлялись из акватории Черного моря.
Дословно: "29 сентября с 23.00 по 24.00 российские оккупационные войска атаковали семью дронами-камикадзе "Shahed-136" юг Украины... Пять этих барражирующих боеприпасов были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Юг" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины".
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