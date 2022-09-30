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Італія підняла винищувачі через російські літаки біля Польщі

Анастасія КалатурП'ятниця, 30 вересня 2022, 02:22
ФОТО: GETTY

Винищувачі  Eurofighter, які беруть участь у повітряній поліції в Польщі, піднялися в повітря через присутність російських літаків у районі польського кордону.

Джерело: Військово-повітряні сили Італії Aeronautica Militare, il Messaggero

Деталі: Лише два дні тому Eurofighter були направлені до Польщі для виконання аналогічних завдань. Беручи участь у місії НАТО, літаки злетіли після перехоплення трьох російських літаків, що пролітали поблизу північно-східного флангу Альянсу.

Італійські винищувачі розміщені на базі Мальборк на півночі Польщі, недалеко від російського ексклава Калінінград.

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Теми: ПольщаІталія
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