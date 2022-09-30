Італія підняла винищувачі через російські літаки біля Польщі
П'ятниця, 30 вересня 2022, 02:22
Винищувачі Eurofighter, які беруть участь у повітряній поліції в Польщі, піднялися в повітря через присутність російських літаків у районі польського кордону.
Джерело: Військово-повітряні сили Італії Aeronautica Militare, il Messaggero
Деталі: Лише два дні тому Eurofighter були направлені до Польщі для виконання аналогічних завдань. Беручи участь у місії НАТО, літаки злетіли після перехоплення трьох російських літаків, що пролітали поблизу північно-східного флангу Альянсу.
Італійські винищувачі розміщені на базі Мальборк на півночі Польщі, недалеко від російського ексклава Калінінград.
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