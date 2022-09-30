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Италия подняла истребители из-за российских самолетов возле Польши

Анастасия КалатурПятница, 30 сентября 2022, 02:22
ФОТО: GETTY

Истребители Eurofighter, которые участвуют в воздушной полиции в Польше, поднялись в воздух из-за присутствия российских самолетов в районе польской границы.

Источник: Военно-воздушные силы Италии Aeronautica Militare, il Messaggero

Детали: Всего два дня назад Eurofighter были направлены в Польшу для выполнения аналогичных задач. Участвуя в миссии НАТО, самолеты взлетели после перехвата трех российских самолетов, пролетавших вблизи северо-восточного фланга Альянса.

Итальянские истребители размещены на базе Мальборк на севере Польши, недалеко от российского эксклава Калининград.

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Темы: ПольшаИталия
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