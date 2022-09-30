Италия подняла истребители из-за российских самолетов возле Польши
Пятница, 30 сентября 2022, 02:22
Истребители Eurofighter, которые участвуют в воздушной полиции в Польше, поднялись в воздух из-за присутствия российских самолетов в районе польской границы.
Источник: Военно-воздушные силы Италии Aeronautica Militare, il Messaggero
Детали: Всего два дня назад Eurofighter были направлены в Польшу для выполнения аналогичных задач. Участвуя в миссии НАТО, самолеты взлетели после перехвата трех российских самолетов, пролетавших вблизи северо-восточного фланга Альянса.
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Итальянские истребители размещены на базе Мальборк на севере Польши, недалеко от российского эксклава Калининград.