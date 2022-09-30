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Пентагон: Зарано говорити, хто стоїть за пошкодженням "Північного потоку"

"Українська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 04:45
Пентагон: Зарано говорити, хто стоїть за пошкодженням Північного потоку
ФОТО: GETTY

Занадто рано робити припущення про те, хто міг стояти за пошкодженням трубопроводу Nord Stream – про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Джерело: Ллойд Остін, якого цитує Reuters

Деталі: Остін обговорював цей інцидент зі своїм датським колегою, "і він вказав мені на те, що мине кілька днів, перш ніж він зможе залучити потрібну команду, щоб оглянути місця події і спробувати якнайкраще визначити, що сталося".

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Пряма мова: "Відверто кажучи, поки не буде проведено повне розслідування, ніхто не зможе точно визначити, що сталося… Доки ми не отримаємо додаткової інформації або не зможемо провести подальший аналіз, ми не робитимемо припущень про те, хто міг бути відповідальним за те, що сталося".

Нагадаємо: У ніч на 26 вересня стався витік на одній із ниток магістралі "Північний потік-2". Це сталося в данській винятковій економічній зоні на південний схід від Борнхольма. Крім того, витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" - у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнхольм.

Теми: СШАПівнічний потік-2Росія
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