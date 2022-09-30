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Пентагон: Рано говорить, кто стоит за повреждением "Северного потока"

"Украинская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 04:45
Пентагон: Рано говорить, кто стоит за повреждением Северного потока
ФОТО: GETTY

Слишком рано делать предположения о том, кто мог стоять за повреждением трубопровода Nord Stream - об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Источник: Ллойд Остин, которого цитирует Reuters

Детали: Остин обсуждал этот инцидент со своим датским коллегой, "и он указал мне на то, что пройдет несколько дней, прежде чем он сможет привлечь нужную команду, чтобы осмотреть места происшествия и попытаться лучше определить, что произошло".

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Прямая речь: "Откровенно говоря, пока не будет проведено полное расследование, никто не сможет точно определить, что произошло... Пока мы не получим дополнительной информации или не сможем провести дальнейший анализ, мы не будем делать предположений о том, кто мог быть ответственным за то, что произошло".

Напомним: В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток-2". Это произошло в датской исключительной экономической зоне к юго-востоку от Борнхольма. Кроме того, утечка газа зафиксирована с обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм.

Темы: СШАСеверный поток-2Росcия
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