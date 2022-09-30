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ISW: Путін напряму співпрацює з російськими командирами на місцях і не довіряє Міноборони РФ

Анастасія КалатурП'ятниця, 30 вересня 2022, 05:41
ФОТО: GETTY

Президент РФ Володимир Путін як верховний головнокомандувач віддає суперечливі накази і, імовірно, безпосередньо працює з російськими командирами на місцях, які вимагають підкріплення - замість того, щоб слідувати стандартній військовій практиці, наприклад, проводити навчання мобілізованих до відправки на фронт.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Як повідомляється, "бюрократичні прорахунки російської часткової мобілізації можуть свідчити про те, що Путін знову обійшов російське вище військове командування чи МО РФ".

ISW раніше повідомляв, що Путін неодноразово обходив російську систему командування під час ухвалення рішень щодо перебігу війни в Україні, імовірно тому, що він втратив довіру до російського МО.

Кремль продовжує порушувати заявлені ним процедури "часткової мобілізації" і суперечити власним повідомленням, навіть визнаючи систематичні збої в роботі російської бюрократії всього через вісім днів після оголошення мобілізації.

Зазначається, що наразі малоймовірно, що Білорусь візьме безпосередню участь у війні в Україні.   Путін і далі використовує свої стосунки із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, щоб використовувати білоруські землі для розвитку російських військових сил, а не лише для їхньої участі у війні.

Теми: війнаПутін
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