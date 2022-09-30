ISW: Путін напряму співпрацює з російськими командирами на місцях і не довіряє Міноборони РФ

Президент РФ Володимир Путін як верховний головнокомандувач віддає суперечливі накази і, імовірно, безпосередньо працює з російськими командирами на місцях, які вимагають підкріплення - замість того, щоб слідувати стандартній військовій практиці, наприклад, проводити навчання мобілізованих до відправки на фронт.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Як повідомляється, "бюрократичні прорахунки російської часткової мобілізації можуть свідчити про те, що Путін знову обійшов російське вище військове командування чи МО РФ".

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ISW раніше повідомляв, що Путін неодноразово обходив російську систему командування під час ухвалення рішень щодо перебігу війни в Україні, імовірно тому, що він втратив довіру до російського МО.

Кремль продовжує порушувати заявлені ним процедури "часткової мобілізації" і суперечити власним повідомленням, навіть визнаючи систематичні збої в роботі російської бюрократії всього через вісім днів після оголошення мобілізації.

Зазначається, що наразі малоймовірно, що Білорусь візьме безпосередню участь у війні в Україні. Путін і далі використовує свої стосунки із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, щоб використовувати білоруські землі для розвитку російських військових сил, а не лише для їхньої участі у війні.