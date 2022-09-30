ISW: Путин напрямую сотрудничает с российскими командирами на местах и не доверяет Минобороны РФ

Президент РФ Владимир Путин как верховный главнокомандующий отдает противоречивые приказы и, вероятно, напрямую работает с российскими командирами на местах, которые требуют подкрепления - вместо того, чтобы следовать стандартной военной практике, например, проводить обучение мобилизованных до отправки на фронт.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Как сообщается, "бюрократические просчеты российской частичной мобилизации могут свидетельствовать о том, что Путин снова обошел российское высшее военное командование или МО РФ".

ISW ранее сообщал, что Путин неоднократно обходил российскую систему командования при принятии решений о ходе войны в Украине, вероятно потому, что он потерял доверие к российскому МО.

Кремль продолжает нарушать заявленные им процедуры "частичной мобилизации" и противоречить собственным сообщениям, даже признавая систематические сбои в работе российской бюрократии всего через восемь дней после объявления мобилизации.

Отмечается, что пока маловероятно, что Беларусь примет непосредственное участие в войне в Украине. Путин продолжает использовать свои отношения с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы использовать белорусские земли для развития российских военных сил, а не только для их участия в войне.