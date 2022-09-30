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Зведення Генштабу: На Херсонщині росіяни примушують отримувати паспорти РФ, погрожуючи виселенням

Анастасія КалатурП'ятниця, 30 вересня 2022, 07:10
ФОТО: GETTY

В Токарівці Херсонської області окупанти погрожують місцевим жителям  виселенням та вивезенням за межі окупованих територій, якщо вони не отримають  паспорти РФ до 1 жовтня.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: У  Маріуполі вчителям погрожують звільненням у разі відмови обмінювати український паспорт на російський, іншим жителям дозволяють не здавати український паспорт при отриманні російського.

В Херсоні окупанти виселили мешканців кількох гуртожитків  для подальшого заселення військовослужбовців російських окупаційних військ, які прибули на посилення підрозділів на цьому напрямку.

За добу окупанти завдали 5 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснили понад 100 обстрілів з РСЗВ.  Постраждало майже 50 населених пунктів. Серед них - Слов’янськ, Краматорськ, Бахмут, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Нікополь, Вознесенськ, Павлівка, Високопілля, Білогірка та Мирне.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Водночас у Білорусі з 21 вересня розпочалася перевірка засобів радіотехнічного забезпечення аеродромної мережі. Це опосередковано може свідчити про можливість використання білоруських аеродромів ЗС РФ. Також, відбулася ротація авіаційних підрозділів спільного навчального центру підготовки військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони ЗС Білорусі та Росії із заміною трьох з чотирьох наявних багатоцільових винищувачів Су-30М. Зберігається загроза ударів з Білорусі.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

ВІДЕО ДНЯ
  • на Сіверському напрямку – в районах Сеньківки і Соснівки Чернігівської області та Нововасилівки і Павлівки Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – в районах Петропавлівки та Курилівки;
  • на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Богородичне, Блакитні Озера, Щурове, Діброва та Озерне;
  • на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Веселе, Білогорівка, Яковліка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Зайцеве, Північне та Майорськ;
  • на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Тоненьке, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Опитне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій противник не вів. Обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії були в районах населених пунктів Новопіль, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Микільське, Залізничне, Зелений Гай, Дорожнянка та Новоукраїнка.
  • на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 50 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Архангельське, Білоусове, Сухий Ставок, Широке, Безіменне, Квітневе, Іванівка, Зоря, Ольгине, Лимани, Благодатне, Правдине, Мирне та Олександрівка.

За уточненою інформацією, протягом останніх днів підтверджено втрати противника на окремих напрямках, а саме:

  • в Бахмутівці Луганської області  в результаті удару по району зосередження противника понад 50 військовослужбовців загинули, знищено 17 одиниць ворожої техніки;
  • в Токмаку Запорізької області до 50 військовослужбовців противника зазнали поранення, знищено десять одиниць озброєння та військової техніки;
  • в Гуляйпільському районі Запорізької області до 40 військовослужбовців противника зазнали поранення;
  • в  Мелітополі Запорізької області знищено пункт управління, зенітний ракетний комплекс С-300 та поранено понад 50 окупантів.

За добу ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське та Безіменне. Наша авіація завдала 29 ударів. Підтверджено ураження шести опорних пунктів, 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів ворога. Крім того, як повідомляється, наші підрозділи ППО збили сім БпЛА, зокрема, п’ять - іранського виробництва, один гелікоптер Мі-8 та штурмовик Су-25. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили п’ять командних пунктів, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, шість складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, один зенітний ракетний комплекс та вісім інших важливих об’єктів противника.

Теми: війнаГенштабРосія
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