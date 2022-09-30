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Сводка Генштаба: На Херсонщине россияне заставляют получать паспорта РФ, угрожая выселением

Анастасия КалатурПятница, 30 сентября 2022, 07:10
Сводка Генштаба: На Херсонщине россияне заставляют получать паспорта РФ, угрожая выселением
ФОТО: GETTY

В Токаревке Херсонской области оккупанты угрожают местным жителям выселением и вывозом за пределы оккупированных территорий, если они не получат паспорта РФ до 1 октября.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: В Мариуполе учителям угрожают увольнением в случае отказа обменивать украинский паспорт на российский, другим жителям позволяют не сдавать украинский паспорт при получении российского.

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В Херсоне оккупанты выселили жителей нескольких общежитий, для дальнейшего заселения военнослужащих российских оккупационных войск, прибывших на усиление подразделений на этом направлении.

За сутки оккупанты нанесли 5 ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 100 обстрелов из РСЗО. Пострадало почти 50 населенных пунктов. Среди них - Славянск, Краматорск, Бахмут, Днепр, Кривой Рог, Николаев, Никополь, Вознесенск, Павловка, Высокополье, Белогорка и Мирное.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В то же время в Беларуси с 21 сентября началась проверка средств радиотехнического обеспечения аэродромной сети. Это косвенно может свидетельствовать о возможности использования белорусских аэродромов ВС РФ. Также, состоялась ротация авиационных подразделений совместного учебного центра подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны ВС Беларуси и России с заменой трех из четырех имеющихся многоцелевых истребителей Су-30М. Сохраняется угроза ударов из Беларуси.

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На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

  • на Северском направлении - в районах Сеньковки и Сосновки Черниговской области и Нововасильевки и Павловки Сумской области;
  • на Слобожанском направлении - в районах Петропавловки и Куриловки;
  • на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Богородичное, Голубые Озера, Щурово, Диброва и Озерное;
  • на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Спирное, Веселое, Белогоровка, Яковлика, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Отрадовка, Зайцево, Северное и Майорск;
  • на Авдеевском направлении - в районах населенных пунктов Тоненькое, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях активных наступательных действий противник не вел. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии были в районах населенных пунктов Новополь, Пречистовка, Угледар, Павловка, Никольское, Железнодорожное, Зеленый Гай, Дорожнянка и Новоукраинка.
  • на Южнобугском направлении обстрелам подверглись районы более 50 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. В частности, Архангельское, Белоусово, Сухой Ставок, Широкое, Безымянное, Апрельское, Ивановка, Заря, Ольгино, Лиманы, Благодатное, Правдиное, Мирное и Александровка.

По уточненной информации, в течение последних дней подтверждены потери противника на отдельных направлениях, а именно:

  • в Бахмутовке Луганской области в результате удара по району сосредоточения противника более 50 военнослужащих погибли, уничтожено 17 единиц вражеской техники;
  • в Токмаке Запорожской области до 50 военнослужащих противника получили ранения, уничтожено десять единиц вооружения и военной техники;
  • в Гуляйпольском районе Запорожской области до 40 военнослужащих противника получили ранения;
  • в Мелитополе Запорожской области уничтожен пункт управления, зенитный ракетный комплекс С-300 и ранены более 50 оккупантов.

За сутки ВСУ отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Отрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское и Безымянное. Наша авиация нанесла 29 ударов. Подтверждено поражение шести опорных пунктов, 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплексов врага. Кроме того, как сообщается, наши подразделения ПВО сбили семь БпЛА, в частности, пять - иранского производства, один вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25. Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили пять командных пунктов, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, шесть складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, один зенитный ракетный комплекс и восемь других важных объектов противника.

Темы: войнаГенштабРосcия
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