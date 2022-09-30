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Британська розвідка прогнозує ще гірше медзабезпечення військових РФ з масовою мобілізацією

"Європейська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 09:24

Британська розвідка прогнозує ще більше поглиблення проблем з медичним забезпеченням російських військових з початком масової мобілізації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді про війну в Україні за 30 вересня. 

У ньому згадують факти з відео, знятого призваними в одному з пунктів збору в Росії, що облетіло мережу в Україні - як їм радять покласти в аптечки жіночі гігієнічні засоби на заміну професійним засобам для тампонади ран. 

Також відзначають, що медична підготовка і розуміння принципів першої допомоги серед російських військових, скоріш за все, недостатня.

Серед прикладів наводять кейс, який теж облетів мережу в Україні - коли на російських військових, що загинули внаслідок критичної кровотечі, були сучасні якісні турнікети - але прикручені до бронежилета стяжками для кабелів, тому поранені не змогли швидко зірвати їх і врятуватися. Розвідка припускає, що таке кріплення замість правильної липучки могли використати і через те, що це обладнання досить рідкісне і його можуть красти.

"Недостатня впевненість російських військових у тому, що в них буде достатнє медичне забезпечення, майже напевно сприяє падінню моралі та готовності проводити  у наступальні дії в багатьох підрозділах, розгорнутих в Україні", - підсумовує розвідка.

В огляді за 29 вересня писали, що за тиждень з оголошення в Росії мобілізації з країни втекло, можливо, вже більше людей, ніж було в угрупованні російських військ на початку повномасштабного нападу на Україну. 

Теми: війнаРосіярозвідка
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