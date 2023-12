Британська розвідка прогнозує ще гірше медзабезпечення військових РФ з масовою мобілізацією

Британська розвідка прогнозує ще більше поглиблення проблем з медичним забезпеченням російських військових з початком масової мобілізації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді про війну в Україні за 30 вересня.

У ньому згадують факти з відео, знятого призваними в одному з пунктів збору в Росії, що облетіло мережу в Україні - як їм радять покласти в аптечки жіночі гігієнічні засоби на заміну професійним засобам для тампонади ран.

Реклама:

Також відзначають, що медична підготовка і розуміння принципів першої допомоги серед російських військових, скоріш за все, недостатня.

Серед прикладів наводять кейс, який теж облетів мережу в Україні - коли на російських військових, що загинули внаслідок критичної кровотечі, були сучасні якісні турнікети - але прикручені до бронежилета стяжками для кабелів, тому поранені не змогли швидко зірвати їх і врятуватися. Розвідка припускає, що таке кріплення замість правильної липучки могли використати і через те, що це обладнання досить рідкісне і його можуть красти.

"Недостатня впевненість російських військових у тому, що в них буде достатнє медичне забезпечення, майже напевно сприяє падінню моралі та готовності проводити у наступальні дії в багатьох підрозділах, розгорнутих в Україні", - підсумовує розвідка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/Y8S1k3So8J



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/BHmCsXHR8G