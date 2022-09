Британская разведка прогнозирует еще худшее медобеспечение военных РФ с началом мобилизации

Британская разведка прогнозирует еще большее углубление проблем с медицинским обеспечением российских военных с началом массовой мобилизации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре о войне в Украине за 30 сентября.

В нем вспоминают факты из видео, снятого призванными в одном из пунктов сбора в России, которое облетело соцсети в Украине - как им советуют положить в аптечки женские гигиенические средства на замену профессиональным средствам для тампонады ран.

Также отмечают, что медицинская подготовка и понимание принципов первой помощи среди российских военных, скорее всего, недостаточные.

Среди примеров приводят кейс, который тоже облетел сеть в Украине - когда на российских военных, погибших в результате критического кровотечения, были современные качественные турникеты - но прикрученные к бронежилету стяжками для кабелей, поэтому раненые не смогли быстро сорвать их и спастись. Разведка предполагает, что такое крепление вместо правильной липучки могли использовать и из-за того, что это снаряжение достаточно редкое и его могут красть.

"Недостаточная уверенность российских военных в том, что у них будет достаточное медицинское обеспечение, почти наверняка способствует падению морали и готовности проводить наступательные действия во многих подразделениях, развернутых в Украине", - заключает разведка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/Y8S1k3So8J



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/BHmCsXHR8G