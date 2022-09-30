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ЗСУ взяли в оточення російське угруповання у Лимані

"Українська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 12:37
ЗСУ, ілюстративне фото, Getty Images

ЗСУ ввечері 29 вересня, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана на Донеччині, за деякими даними, українські військові зможуть взяти місто, якщо росіяни не отримають підкріплення. 

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Дослівно: "Українські війська, ймовірно, майже завершили оточення російського угруповання в Лимані та перерізали критичні наземні лінії зв’язку (GLOC), які підтримують російські війська в районі Дробишеве-Лиман".

Деталі: За даними з російських джерел, на які посилається ISW, українські війська прорвали оборону в районі Ставок, за 10 км на північ від Лиману, а також перерізали дорогу Торське-Дробишеве, яка є останнім шляхом постачання та виїзду для окупантів, які утримують лінію на захід від Лиману. ЗСУ, ймовірно, атакують Лиман з трьох напрямків. Ворогу перерізали доступ до критично важливої дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв’язку (GLOC), що підтримує російське угруповання в Лимані.

Як повідомляють російські військові кореспонденти, на яких посилається ISW, ситуація є "надзвичайно складною" для підрозділів БАРС-13 і 752-го мотострілецького полку 20-ї загальновійськової армії, які тримають оборону в районі Дробишевого і в Лимані. 

За деякими даними ISW, без негайного підкріплення для російських військ ЗСУ зможуть взяти Лиман.

У п'ятницю вдень ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін підтвердив інформацію.

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Пряма мова: "Друзі, по Красному Лиману новини тривожні... Наразі Красний Лиман у напівкільці... Ямпіль і Дробишеве повною мірою нами не контролюються. Дуже неприємні новини..."

Довідково: В ISW зазначили, що на мапах не відображено оточення Лимана, тому що повідомлення про ситуацію на фронті надійшли надто пізно. На мапах ISW від 30 вересня буде вказана вся перевірена та актуалізована інформація.

 
 
 
 

Теми: ЛиманДонецька областьвійна
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