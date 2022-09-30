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ВСУ взяли в окружение российскую группировку в Лимане

"Украинская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 12:37
ВСУ взяли в окружение российскую группировку в Лимане
ВСУ, иллюстративное фото, Getty Images

ВСУ вечером 29 сентября, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана Донецкой области, по некоторым данным, украинские военные смогут взять город, если россияне не получат подкрепления. 

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Дословно: "Украинские войска, вероятно, почти завершили окружение российской группировки в Лимане и перерезали критические наземные линии связи (GLOC), которые поддерживают российские войска в районе Дробышево-Лиман".

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Детали: ISW сообщает, что, по данным из российских источников, украинские войска прорвали российскую оборону в районе Ставок, в 10 км к северу от Лимана, а также перерезали дорогу Торское-Дробышево, которая является последним путем снабжения и выезда для россиян, удерживающих линию к западу от Лимана. 

Как сообщают российские военные корреспонденты, на которых ссылается ISW, ситуация является "чрезвычайно сложной" для подразделений БАРС-13 и 752-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии, которые держат оборону в районе Дробышево и в Лимане. 

ВСУ, вероятно, атакуют Лиман с трех направлений и перерезали оккупантам доступ к критически важной дороге Сватово-Лиман, которая является основной наземной линией связи (GLOC), поддерживающей российскую группировку в Лимане.

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По некоторым данным ISW, без немедленного подкрепления для российских войск ВСУ смогут взять Лиман.

В пятницу днем главарь донецких боевиков Денис Пушилин подтвердил информацию.

Прямая речь: "Друзья, по Красному Лиману новости тревожные… На данный момент Красный Лиман в полукольце… Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются. Очень неприятные новости…"

Справка: В ISW отметили, что на карте не отображено окружение Лимана, потому что сообщения о ситуации на фронте поступили слишком поздно. На картах ISW от 30 сентября будет указана вся проверенная и актуализированная информация.

 
 
 
 

Темы: ЛиманДонецкая областьвойна
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