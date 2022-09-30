Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ взяли в окружение российскую группировку в Лимане

"Украинская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 12:37
ВСУ, иллюстративное фото, Getty Images

ВСУ вечером 29 сентября, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана Донецкой области, по некоторым данным, украинские военные смогут взять город, если россияне не получат подкрепления. 

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Дословно: "Украинские войска, вероятно, почти завершили окружение российской группировки в Лимане и перерезали критические наземные линии связи (GLOC), которые поддерживают российские войска в районе Дробышево-Лиман".

Детали: ISW сообщает, что, по данным из российских источников, украинские войска прорвали российскую оборону в районе Ставок, в 10 км к северу от Лимана, а также перерезали дорогу Торское-Дробышево, которая является последним путем снабжения и выезда для россиян, удерживающих линию к западу от Лимана. 

Как сообщают российские военные корреспонденты, на которых ссылается ISW, ситуация является "чрезвычайно сложной" для подразделений БАРС-13 и 752-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии, которые держат оборону в районе Дробышево и в Лимане. 

ВСУ, вероятно, атакуют Лиман с трех направлений и перерезали оккупантам доступ к критически важной дороге Сватово-Лиман, которая является основной наземной линией связи (GLOC), поддерживающей российскую группировку в Лимане.

По некоторым данным ISW, без немедленного подкрепления для российских войск ВСУ смогут взять Лиман.

ВИДЕО ДНЯ

В пятницу днем главарь донецких боевиков Денис Пушилин подтвердил информацию.

Прямая речь: "Друзья, по Красному Лиману новости тревожные… На данный момент Красный Лиман в полукольце… Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются. Очень неприятные новости…"

Справка: В ISW отметили, что на карте не отображено окружение Лимана, потому что сообщения о ситуации на фронте поступили слишком поздно. На картах ISW от 30 сентября будет указана вся проверенная и актуализированная информация.

 
 
 
 

Темы: ЛиманДонецкая областьвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский поблагодарил ВСУ за Ямполь и Лиман: Украина переняла инициативу в войне

Столтенберг: Украина имеет право подать заявку на членство, но приоритет сейчас - помощь

Байден: США помогут Украине вернуть ее территории

видеоУкраина подает заявку на вступление в НАТО – Зеленский

фото, видеоПутин провозгласил аннексию еще части Украины

Резников анонсировал "хорошие новости" после разговора с министром обороны США

Все новости...
Лиман
Окружение россиян возле Лимана "на этапе завершения"
Россияне разрушили уникальную велобазу в Лимане
Лиман в Донецкой области преимущественно контролируют оккупанты – глава ОВА
Последние новости
22:21
Байден: повреждение "Северных потоков" - сознательная диверсия
22:19
Буданов: Украина вернется в Крым достаточно скоро
22:18
Госсекретарь США прокомментировал заявку Украины на вступление в НАТО
22:14
ПВО сбила вражеский дрон вблизи Одессы
22:13
РФ заставляет украинских работников ЗАЭС подписывать контракты с "Росатомом"
22:09
"Сорочку НАТО вишило мені": как украинцы реагируют на информационно насыщенный день
22:05
Зеленский поблагодарил ВСУ за Ямполь и Лиман: Украина переняла инициативу в войне
21:56
НБУ продал из резервов больше всего валюты с начала июля
21:51
Канада поддерживает вступление Украины в НАТО - глава МИД
21:51
Данилов прогнозирует эскалацию на фронте: Но ВСУ готовы
Все новости...