Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Посольство РФ у Чорногорії частково згорнуло роботу на тлі шпигунського скандалу

"Європейська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 11:55

Посольство РФ у Чорногорії після висилки своїх дипломатів з 30 вересня зупинило роботу свого консульського відділу.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні посольства.

"Змушені повідомити, що у зв'язку з ворожими діями влади Чорногорії щодо посольства Російської Федерації в Чорногорії роботу консульського відділу Посольства зупинено з 30 вересня 2022 року на невизначений термін" - йдеться у повідомленні.

Реклама:

З питань консульського обслуговування у дипмісії радять звертатися до російських посольств у сусідніх країнах.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ Чорногорії в четвер оголосило шістьох співробітників посольства Росії персонами нон грата.

Про які саме порушення йдеться, а також кого було оголошено персонами нон грата, в МЗС Чорногорії поки не уточнили.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше в четвер стало відомо, що семеро громадян Чорногорії були затримані в Подгориці за підозрою в роботі на російську розвідку.

Теми: ЧорногоріяРосіядипломатичні відносинишпигунство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Чорногорія
До декларації G7 про гарантії безпеки для України приєдналась ще одна країна
Росіяни влаштували дебош на курорті в Чорногорії: їх побили стільцями
Новий президент Чорногорії пообіцяв продовжити підтримку України
Останні новини
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:56
Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
Усі новини...
Реклама: