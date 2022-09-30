Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Посольство РФ у Чорногорії частково згорнуло роботу на тлі шпигунського скандалу

"Європейська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 11:55

Посольство РФ у Чорногорії після висилки своїх дипломатів з 30 вересня зупинило роботу свого консульського відділу.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні посольства.

"Змушені повідомити, що у зв'язку з ворожими діями влади Чорногорії щодо посольства Російської Федерації в Чорногорії роботу консульського відділу Посольства зупинено з 30 вересня 2022 року на невизначений термін" - йдеться у повідомленні.

З питань консульського обслуговування у дипмісії радять звертатися до російських посольств у сусідніх країнах.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ Чорногорії в четвер оголосило шістьох співробітників посольства Росії персонами нон грата.

Про які саме порушення йдеться, а також кого було оголошено персонами нон грата, в МЗС Чорногорії поки не уточнили.

Раніше в четвер стало відомо, що семеро громадян Чорногорії були затримані в Подгориці за підозрою в роботі на російську розвідку.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ЧорногоріяРосіядипломатичні відносинишпигунство
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Росія заблокувала в Радбезі ООН резолюцію із засудженням "референдумів" в Україні

Білий дім: вступ України в НАТО треба вирішити "в інший час"

доповнено Буданов дав прогноз щодо закінчення війни: Україна повернеться до Криму до кінця весни

Зеленський подякував ЗСУ за Ямпіль і Лиман: Україна перебрала ініціативу у війні

Столтенберг: Україна має право подати заявку на членство, але пріоритет зараз – допомога

Байден: США допоможуть Україні повернути свої території

Усі новини...
Чорногорія
Чорногорія висилає шістьох дипломатів РФ
У Чорногорії за підозрою в роботі на російську розвідку затримали 7 осіб
В Чорногорії почали перемовини про уряд прихильні до РФ партії "старої коаліції"
Останні новини
00:02
Повітряні сили відправили в небуття ще один російський "Алігатор"
23:52
Україна повідомила Міжнародний суд ООН про юридичні наслідки анексії для позову проти РФ
23:29
Росія заблокувала в Радбезі ООН резолюцію із засудженням "референдумів" в Україні
23:12
Білий дім не виключає передачу Україні західних танків, але поки таких планів немає
23:03
Іранські дрони, які використовує РФ, не такі ефективні, як вважалося – Пентагон
22:58
Білий дім: вступ України в НАТО треба вирішити "в інший час"
22:55
Байден попередив Путіна: США і союзники готові захищати кожен дюйм території НАТО
22:53
Макрон засудив незаконну анексію територій України
22:41
Внаслідок удару по Запоріжжю загинули 30, постраждали майже 100 осіб – Зеленський
22:39
Буданов не вірить, що Росія найближчим часом нанесе ядерний удар по Україні
Усі новини...