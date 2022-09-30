Посольство РФ у Чорногорії частково згорнуло роботу на тлі шпигунського скандалу

Посольство РФ у Чорногорії після висилки своїх дипломатів з 30 вересня зупинило роботу свого консульського відділу.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні посольства.

"Змушені повідомити, що у зв'язку з ворожими діями влади Чорногорії щодо посольства Російської Федерації в Чорногорії роботу консульського відділу Посольства зупинено з 30 вересня 2022 року на невизначений термін" - йдеться у повідомленні.

З питань консульського обслуговування у дипмісії радять звертатися до російських посольств у сусідніх країнах.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ Чорногорії в четвер оголосило шістьох співробітників посольства Росії персонами нон грата.

Про які саме порушення йдеться, а також кого було оголошено персонами нон грата, в МЗС Чорногорії поки не уточнили.

Раніше в четвер стало відомо, що семеро громадян Чорногорії були затримані в Подгориці за підозрою в роботі на російську розвідку.