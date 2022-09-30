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Посольство РФ в Черногории частично свернуло работу на фоне шпионского скандала

"Европейская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 11:55

Посольство РФ в Черногории после высылки своих дипломатов с 30 сентября остановило работу своего консульского отдела.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении посольства.

"Вынуждены сообщить, что в связи с враждебными действиями властей Черногории в отношении посольства Российской Федерации в Черногории работа консульского отдела посольства остановлена с 30 сентября 2022 года на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

По вопросам консульского обслуживания в дипмиссии советуют обращаться в российские посольства в соседних странах.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Черногории в четверг объявило шестерых сотрудников посольства России персонами нон грата.

О каких именно нарушениях идет речь, а также кто был объявлен персонами нон грата, в МИД Черногории пока не уточнили.

Ранее в четверг стало известно, что семеро граждан Черногории были задержаны в Подгорице по подозрению в работе на российскую разведку.

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Темы: ЧерногорияРосcиядипломатические отношенияшпионаж
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