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Норвегія заявила про готовність закрити кордон для росіян

"Європейська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 12:41

Норвегія за прикладом Фінляндії може ввести заборону на в'їзд до країни за туристичними візами для громадян Росії.

Про це заявила міністр юстиції Емілі Енгер Мель, пише "Європейська правда" з посиланням на NRK.

"У разі необхідності ми швидко закриємо кордон, і зміни можуть відбутися в найкоротші терміни", - сказала Мель, додавши, що порівняно з Фінляндією до Норвегії прибуває мало людей, і тут ситуація інша.

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Наразі замість закриття кордону буде запроваджено посилення охорони і готовності на кордоні в прикордонному муніципалітеті Сьор-Варангер.

За даними норвезької влади, на прикордонному пункті Сторског рух сьогодні нижчий, ніж на початку тижня.

Норвезька влада посилила можливість отримання туристичних віз ще в травні, після подвоєння кількості заяв про надання притулку від російських громадян.

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"Сторског - наш єдиний прикордонний пункт із Росією. Ми ведемо тісний діалог із поліцією і митницею щодо подій на кордоні і ретельно перевіряємо всіх, хто прибуває", - сказала Мель.

З неділі до четверга цього тижня кордон із Росії до Норвегії перетнула 1481 особа. За даними поліції, у переважної більшості з них були туристичні візи, видані іншими країнами Шенгенської зони.

Нагадаємо, Фінляндія з 30 вересня закрила в'їзд для громадян Росії за туристичними візами.

Ппротягом 19-25 вересня до країн Європейського Союзу з боку Росії в’їхали 66 тисяч росіян, що на 30% більше, ніж тижнем раніше – сплеск припав на оголошення російською владою так званої часткової мобілізації.

Теми: НорвегіяРосіякордон
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