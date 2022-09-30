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Норвегия заявила о готовности закрыть границу для россиян

"Европейская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 12:41

Норвегия по примеру Финляндии может ввести запрет на въезд в страну по туристическим визам для граждан России.

Об этом заявила министр юстиции Эмили Энгер Мель, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

"В случае необходимости мы быстро закроем границу, и изменения могут произойти в кратчайшие сроки", - сказала Мель, добавив, что по сравнению с Финляндией в Норвегию прибывает мало людей, и здесь ситуация другая.

Сейчас вместо закрытия границы будет введено усиление охраны и готовности на границе в пограничном муниципалитете Сёр-Варангер.

По данным норвежских властей, на пограничном пункте Сторског движение сегодня ниже, чем в начале недели.

Норвежские власти ужесточили возможность получения туристических виз еще в мае, после удвоения количества заявлений о предоставлении убежища от российских граждан.

"Сторског - наш единственный пограничный пункт с Россией. Мы ведем тесный диалог с полицией и таможней относительно событий на границе и тщательно проверяем всех прибывающих", - сказала Мель.

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С воскресенья по четверг на этой неделе границу из России в Норвегию пересек 1481 человек. По данным полиции, у подавляющего большинства из них были туристические визы, выданные другими странами Шенгенской зоны.

Напомним, Финляндия с 30 сентября закрыла въезд для граждан России по туристическим визам.

В течение 19-25 сентября в страны Европейского Союза со стороны России въехали 66 тысяч россиян, что на 30% больше, чем неделей ранее - всплеск пришелся на объявление российскими властями так называемой частичной мобилизации.

Темы: НорвегияРосcияграница
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