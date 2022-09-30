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Зеленський збирав Ставку верховного головнокомандувача

Альона Мазуренко П'ятниця, 30 вересня 2022, 12:58
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО: ОП

Під головуванням президента Володимира Зеленського 30 вересня відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: Зеленський в Telegram, Офіс президента

Пряма мова: "Заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків.

Розглянули подальший план звільнення наших територій.

Проаналізували можливі дії супротивника в найближчій перспективі. Опрацювали питання забезпечення зброєю й боєприпасами нашого війська на найбільш гарячих напрямках".

Деталі: Зеленський зазначив, що українські захисники контролюють ситуацію.

У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств, правоохоронних органів та сил логістики, а також керівник ОП Андрій Єрмак і секретар РНБО Олексій Данілов.

ВІДЕО ДНЯ

У режимі відеозв’язку до засідання долучилися: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач військ ОК "Захід" Сергій Літвінов, командувач військ ОК "Південь" Андрій Ковальчук і голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

Теми: ЗеленськийГенштабЗбройні силивійна
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