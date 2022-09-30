Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський збирав Ставку верховного головнокомандувача

Альона Мазуренко П'ятниця, 30 вересня 2022, 12:58
Зеленський збирав Ставку верховного головнокомандувача
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО: ОП

Під головуванням президента Володимира Зеленського 30 вересня відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: Зеленський в Telegram, Офіс президента

Пряма мова: "Заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків.

Реклама:

Розглянули подальший план звільнення наших територій.

Проаналізували можливі дії супротивника в найближчій перспективі. Опрацювали питання забезпечення зброєю й боєприпасами нашого війська на найбільш гарячих напрямках".

Деталі: Зеленський зазначив, що українські захисники контролюють ситуацію.

ВІДЕО ДНЯ

У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств, правоохоронних органів та сил логістики, а також керівник ОП Андрій Єрмак і секретар РНБО Олексій Данілов.

У режимі відеозв’язку до засідання долучилися: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач військ ОК "Захід" Сергій Літвінов, командувач військ ОК "Південь" Андрій Ковальчук і голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

Теми: ЗеленськийГенштабЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:56
Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
Усі новини...
Реклама: