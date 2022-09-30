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Зеленский собирал Ставку верховного главнокомандующего

Алена МазуренкоПятница, 30 сентября 2022, 12:58
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО: ОП

Под председательством президента Владимира Зеленского 30 сентября состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: Зеленский в Telegram, Офис президента

Прямая речь: "Заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений.

Рассмотрели дальнейший план освобождения наших территорий.

Проанализировали возможные действия противника в ближайшей перспективе. Проработали вопросы обеспечения оружием и боеприпасами нашего войска на наиболее горячих направлениях".

Детали: Зеленский отметил, что украинские защитники контролируют ситуацию.

В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств, правоохранительных органов и сил логистики, а также руководитель ОП Андрей Ермак и секретарь СНБО Алексей Данилов.

ВИДЕО ДНЯ

В режиме видеосвязи к заседанию присоединились: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками ОК "Запад" Сергей Литвинов, командующий войсками ОК "Юг" Андрей Ковальчук и глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

Темы: ЗеленскийГенштабВооруженные силывойна
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