Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Ірландії скоєно напад на матір з дитиною з України, дівчинка отримала 74 ножові поранення

"Європейська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 13:56

В ірландському місті Клеркасл скоєно напад на 8-річну українську дівчинку, якій завдали понад 70 ножових поранень у місці проживання для біженців.

Про це пише The Irish Independent, повідомляє "Європейська правда".

Матір та доньку було знайдено пораненими у їхньому помешканні, де проживають українські біженці у Клеркаслі, близько 8-ї години ранку 27 вересня.

Реклама:

У будинку, який нещодавно був відремонтований, проживає до 15 українців. Мешканці будинку почули шум і намагалися потрапити до кімнати, але не змогли цього зробити.

Один з мешканців вийшов на вулицю і подивився у вікно, через яке побачив важко поранену дитину.

Пізніше стало відомо, що дівчинка отримала 74 ножових поранення. Вона перебуває в лікарні міста Лімерик у критичному стані. У вівторок ввечері дитині була проведена невідкладна операція в, її стан оцінюється як важкий, але стабільний.

ВІДЕО ДНЯ

Мати дівчинки, яку було знайдено непритомною на місці події, залишається у важкому стані в тій же лікарні, але очікується, що вона виживе.

Повідомляється, що поліція вже встановила особу підозрюваного, але жодних арештів не проводилося. Мешканці будинку, в тому числі кілька дітей, були переведені до іншого житла.

В рамках розслідування поліцейські встановили пересування матері та дитини протягом 48 годин, що передували нападу. Поліція також намагається відстежити, з ким вони могли спілкуватися.

Відомо, що дівчинка почала відвідувати місцеву початкову школу кілька тижнів тому.

Теми: ІрландіяУкраїнабіженцінадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Ірландія
З ірландського готелю виселять українських біженців, якщо не платитимуть за харчування
Нейтральна Ірландія визнала, що проведе збройну підготовку українських військових
Коли Путін помре, Ірландія навряд чи висловить співчуття Росії – прем'єр
Останні новини
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:56
Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
Усі новини...
Реклама: