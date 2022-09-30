Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Ирландии совершено нападение на мать с ребенком из Украины, девочка получила 74 ножевых ранения

"Европейская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 13:56

В ирландском городе Клеркасл совершено нападение на 8-летнюю украинскую девочку, которой нанесли более 70 ножевых ранений в месте проживания для беженцев.

Об этом пишет The Irish Independent, сообщает "Европейская правда".

Мать и дочь были найдены ранеными в их доме, где проживают украинские беженцы в Клеркасле, около 8 часов утра 27 сентября.

Реклама:

В доме, который недавно был отремонтирован, проживает до 15 украинцев. Жители дома услышали шум и пытались попасть в комнату, но не смогли этого сделать.

Один из жильцов вышел на улицу и посмотрел в окно, через которое увидел тяжело раненного ребенка.

Позже стало известно, что девочка получила 74 ножевых ранения. Она находится в больнице города Лимерик в критическом состоянии. Во вторник вечером ребенку была проведена неотложная операция в, ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

ВИДЕО ДНЯ

Мать девочки, которая была найдена без сознания на месте происшествия, остается в тяжелом состоянии в той же больнице, но ожидается, что она выживет.

Сообщается, что полиция уже установила личность подозреваемого, но никаких арестов не проводилось. Жители дома, в том числе несколько детей, были переведены в другое жилье.

В рамках расследования полицейские установили передвижения матери и ребенка в течение 48 часов, предшествовавших нападению. Полиция также пытается отследить, с кем они могли общаться.

Известно, что девочка начала посещать местную начальную школу несколько недель назад.

Темы: ИрландияУкраинабеженцычрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Ирландия
Из ирландской гостиницы выселят украинских беженцев, если не будут платить за питание
Нейтральная Ирландия признала, что проведет вооруженную подготовку украинских военных
Когда Путин умрет, Ирландия вряд ли выразит соболезнования России – премьер
Последние новости
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
Все новости...
Реклама: