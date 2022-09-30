В Ирландии совершено нападение на мать с ребенком из Украины, девочка получила 74 ножевых ранения

В ирландском городе Клеркасл совершено нападение на 8-летнюю украинскую девочку, которой нанесли более 70 ножевых ранений в месте проживания для беженцев.

Об этом пишет The Irish Independent, сообщает "Европейская правда".

Мать и дочь были найдены ранеными в их доме, где проживают украинские беженцы в Клеркасле, около 8 часов утра 27 сентября.

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В доме, который недавно был отремонтирован, проживает до 15 украинцев. Жители дома услышали шум и пытались попасть в комнату, но не смогли этого сделать.

Один из жильцов вышел на улицу и посмотрел в окно, через которое увидел тяжело раненного ребенка.

Позже стало известно, что девочка получила 74 ножевых ранения. Она находится в больнице города Лимерик в критическом состоянии. Во вторник вечером ребенку была проведена неотложная операция в, ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

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Мать девочки, которая была найдена без сознания на месте происшествия, остается в тяжелом состоянии в той же больнице, но ожидается, что она выживет.

Сообщается, что полиция уже установила личность подозреваемого, но никаких арестов не проводилось. Жители дома, в том числе несколько детей, были переведены в другое жилье.

В рамках расследования полицейские установили передвижения матери и ребенка в течение 48 часов, предшествовавших нападению. Полиция также пытается отследить, с кем они могли общаться.

Известно, что девочка начала посещать местную начальную школу несколько недель назад.