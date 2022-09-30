У Британії показали перші монети з портретом короля Чарльза

Королівський монетний двір представив новий дизайн монети номіналом 50 пенсів із зображенням короля Чарльза III, яка надійде в обіг до кінця року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Тим часом у понеділок о 9 ранку буде випущена спеціальна меморіальна серія монет, присвячена королеві Єлизаветі II. Портрет Чарльза з'явиться на 5 фунтовій монеті та 50 пенсах, присвячених королеві.

Нікола Хоуелл, головний комерційний директор Королівського монетного двору, повідомила: "Ми очікуємо, що клієнти почнуть отримувати пам'ятні монети з жовтня, а потім ми очікуємо, що пам'ятна монета номіналом 50 пенсів з'явиться в обігу, ймовірно, з грудня".

Портрет короля на монеті, який отримав особисте схвалення Чарльза, був створений скульптором Мартіном Дженнінгсом, повідомили у Монетному дворі. За традицією, портрет короля буде звернений вліво, в протилежний бік від королеви Єлизавети II.

Кріс Баркер, співробітник Королівського монетного двору, сказав: "Чарльз дотримався загальної традиції, яка існує в британському карбуванні монет, починаючи з Карла II, коли монарх дивиться в протилежний бік від свого попередника".

Латинський напис, що оточує портрет, свідчить: ":: CHARLES III :: D :: G :: REX :: F :: D :: 5 POUNDS :: 2022", що перекладається як: "Король Чарльз III, Божою милістю захисник віри".

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Дизайн почне з'являтися на обігових та пам'ятних монетах, виготовлених протягом найближчих місяців.

Королівський монетний двір, що базується в Ллантрісанті, південний Вельс, зображує королівську родину на монетах вже понад 1100 років, документуючи кожного монарха, починаючи з Альфреда Великого.

Енн Джессопп, головний виконавчий директор монетного двору, сказала: "Королівському монетному двору довіряють карбувати монети із зображенням монарха вже понад 1100 років, і ми пишаємося тим, що продовжуємо цю традицію за правління короля Чарльза III.

Як повідомлялося, нові банкноти британських фунтів стерлінгів із зображенням короля Великої Британії Чарльза III будуть представлені до кінця року та надійдуть в обіг до середини 2024 року.