Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Британії показали перші монети з портретом короля Чарльза

"Європейська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 14:10

Королівський монетний двір представив новий дизайн монети номіналом 50 пенсів із зображенням короля Чарльза III, яка надійде в обіг до кінця року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Тим часом у понеділок о 9 ранку буде випущена спеціальна меморіальна серія монет, присвячена королеві Єлизаветі II. Портрет Чарльза з'явиться на 5 фунтовій монеті та 50 пенсах, присвячених королеві.

Реклама:

Нікола Хоуелл, головний комерційний директор Королівського монетного двору, повідомила: "Ми очікуємо, що клієнти почнуть отримувати пам'ятні монети з жовтня, а потім ми очікуємо, що пам'ятна монета номіналом 50 пенсів з'явиться в обігу, ймовірно, з грудня".

Портрет короля на монеті, який отримав особисте схвалення Чарльза, був створений скульптором Мартіном Дженнінгсом, повідомили у Монетному дворі. За традицією, портрет короля буде звернений вліво, в протилежний бік від королеви Єлизавети II.

 

Кріс Баркер, співробітник Королівського монетного двору, сказав: "Чарльз дотримався загальної традиції, яка існує в британському карбуванні монет, починаючи з Карла II, коли монарх дивиться в протилежний бік від свого попередника".

ВІДЕО ДНЯ

Латинський напис, що оточує портрет, свідчить: ":: CHARLES III :: D :: G :: REX :: F :: D :: 5 POUNDS :: 2022", що перекладається як: "Король Чарльз III, Божою милістю захисник віри".

Дизайн почне з'являтися на обігових та пам'ятних монетах, виготовлених протягом найближчих місяців.

Королівський монетний двір, що базується в Ллантрісанті, південний Вельс, зображує королівську родину на монетах вже понад 1100 років, документуючи кожного монарха, починаючи з Альфреда Великого.

Енн Джессопп, головний виконавчий директор монетного двору, сказала: "Королівському монетному двору довіряють карбувати монети із зображенням монарха вже понад 1100 років, і ми пишаємося тим, що продовжуємо цю традицію за правління короля Чарльза III.

Як повідомлялося, нові банкноти британських фунтів стерлінгів із зображенням короля Великої Британії Чарльза III будуть представлені до кінця року та надійдуть в обіг до середини 2024 року.

Теми: Велика БританіягрошіКороль Чарльз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Велика Британія
Розвідка Британії: В РФ бракує охочих іти в армію попри зарплатню і привілеї
Росія могла скасувати навчання "Запад" через нестачу солдатів і техніки − Британська розвідка
Залужний обговорював стратегію України на зустрічі з посадовцями НАТО – The Guardian
Останні новини
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:56
Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
Усі новини...
Реклама: