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В Британии показали первые монеты с портретом короля Чарльза

"Европейская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 14:10

Королевский монетный двор представил новый дизайн монеты номиналом 50 пенсов с изображением короля Чарльза III, которая поступит в обращение до конца года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Между тем, в понедельник в 9 утра будет выпущена специальная мемориальная серия монет, посвященная королеве Елизавете II. Портрет Чарльза появится на 5 фунтовой монете и 50 пенсах, посвященных королеве.

Никола Хоуэлл, главный коммерческий директор Королевского монетного двора, сообщила: "Мы ожидаем, что клиенты начнут получать памятные монеты с октября, а затем мы ожидаем, что памятная монета номиналом 50 пенсов появится в обращении, вероятно, с декабря".

Портрет короля на монете, который получил личное одобрение Чарльза, был создан скульптором Мартином Дженнингсом, сообщили в Монетном дворе. По традиции, портрет короля будет обращен влево, в противоположную сторону от королевы Елизаветы II.

 

Крис Баркер, сотрудник Королевского монетного двора, сказал: "Чарльз придерживался общей традиции, которая существует в британской чеканке монет, начиная с Карла II, когда монарх смотрит в противоположную сторону от своего предшественника".

Латинская надпись, окружающая портрет, гласит: ":: CHARLES III :: D :: G :: REX :: F :: D :: 5 POUNDS :: 2022", что переводится как: "Король Чарльз ІІІ, Божьей милостью защитник веры".

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Дизайн начнет появляться на оборотных и памятных монетах, изготовленных в течение ближайших месяцев.

Королевский монетный двор, базирующийся в Ллантрисанте, южный Уэльс, изображает королевскую семью на монетах уже более 1100 лет, документируя каждого монарха, начиная с Альфреда Великого.

Энн Джессопп, главный исполнительный директор монетного двора, сказала: "Королевскому монетному двору доверяют чеканить монеты с изображением монарха уже более 1100 лет, и мы гордимся тем, что продолжаем эту традицию при правлении короля Чарльза III".

Как сообщалось, новые банкноты британских фунтов стерлингов с изображением короля Великобритании Чарльза III будут представлены до конца года и поступят в обращение до середины 2024 года.

Темы: ВеликобританияденьгиКороль Чарльз
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