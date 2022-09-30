"Російський ленд-ліз": в Ізюмі знайшли покинутий склад з боєприпасами – ДБР

Співробітники ДБР виявили у звільненому від росіян Ізюмі на Харківщині покинутий склад, де окупанти зберігали великий арсенал боєприпасів та пропагандистські листівки.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань

Дослівно: "Склад був облаштований на території Ізюмського лісгоспу, де під час окупації базувалася 1 танкова дивізія російської армії. Всю макулатуру завезли з території РФ. Серед іншого, окупанти розповсюджували листівки на окупованих територіях за допомогою авіації".

Деталі: ДБР повідомляє, що під час втечі окупанти залишили на складі чималий арсенал боєприпасів, серед яких бойові заряди для систем реактивного залпового вогню. Знайдені боєкомплекти передали підрозділам ЗСУ.

За інформацією відомства, 1 танкова дивізія також брала участь в окупації Тростянця на Сумщині. Однак ні в Тростянці, ні в Ізюмі вони не змогли закріпитися на позиціях та повтікали.

Нагадаємо: Видання Forbes підрахувало, що Збройні сили України захопили більше техніки росіян, ніж отримали від країн-партнерів. Зокрема, лише з 6 по 10 вересня українські військові захопили 129 одиниць техніки, яку видання оцінює у 104 млн доларів.