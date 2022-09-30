"Российский ленд-лиз": в Изюме нашли брошенный склад с боеприпасами – ГБР

Сотрудники ГБР обнаружили в освобожденном от россиян Изюме Харьковской области брошенный склад, где оккупанты хранили большой арсенал боеприпасов и пропагандистские листовки.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований

Дословно: "Склад был обустроен на территории Изюмского лесхоза, где во время оккупации базировалась 1 танковая дивизия российской армии. Всю макулатуру завезли с территории РФ. Среди прочего, оккупанты распространяли листовки на оккупированных территориях с помощью авиации".

Детали: ГБР сообщает, что во время бегства оккупанты оставили на складе большой арсенал боеприпасов, среди которых боевые заряды для систем реактивного залпового огня. Найденные боекомплекты передали подразделениям ВСУ.

По информации ведомства, 1 танковая дивизия также участвовала в оккупации Тростянца на Сумщине. Однако ни в Тростянце, ни в Изюме они не смогли закрепиться на позициях и бежали.

Напомним: Издание Forbes подсчитало, что Вооруженные силы Украины захватили больше техники россиян, чем получили от стран-партнеров. В частности, только с 6 по 10 сентября украинские военные захватили 129 единиц техники, которую издание оценивает в 104 млн долларов.