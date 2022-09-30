Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

"Российский ленд-лиз": в Изюме нашли брошенный склад с боеприпасами – ГБР

"Украинская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 14:48
Склад БК в Изюме, фото ГБР

Сотрудники ГБР обнаружили в освобожденном от россиян Изюме Харьковской области брошенный склад, где оккупанты хранили большой арсенал боеприпасов и пропагандистские листовки.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований

Дословно: "Склад был обустроен на территории Изюмского лесхоза, где во время оккупации базировалась 1 танковая дивизия российской армии. Всю макулатуру завезли с территории РФ. Среди прочего, оккупанты распространяли листовки на оккупированных территориях с помощью авиации".

Детали: ГБР сообщает, что во время бегства оккупанты оставили на складе большой арсенал боеприпасов, среди которых боевые заряды для систем реактивного залпового огня. Найденные боекомплекты передали подразделениям ВСУ.

По информации ведомства, 1 танковая дивизия также участвовала в оккупации Тростянца на Сумщине. Однако ни в Тростянце, ни в Изюме они не смогли закрепиться на позициях и бежали.

 
 
 

Напомним: Издание Forbes подсчитало, что Вооруженные силы Украины захватили больше техники россиян, чем получили от стран-партнеров. В частности, только с 6 по 10 сентября украинские военные захватили 129 единиц техники, которую издание оценивает в 104 млн долларов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьГБРвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию с осуждением "референдумов" в Украине

Белый дом: вступление Украины в НАТО надо решить "в другое время"

дополненоБуданов дал прогноз относительно окончания войны: Украина вернется в Крым до конца весны

Зеленский поблагодарил ВСУ за Ямполь и Лиман: Украина переняла инициативу в войне

Столтенберг: Украина имеет право подать заявку на членство, но приоритет сейчас - помощь

Байден: США помогут Украине вернуть ее территории

Все новости...
Харьковская область
В освобожденном Вовчанске полиция нашла списки коллаборационистов
Полиция обнаружила еще одну пыточную оккупантов в освобожденном Волчанске
Харьковщина: в Купянском районе были обстрелы, на линии столкновения – бои
Последние новости
02:21
ОК "Юг": ВСУ уничтожили российский "Сонцепёк" и десяток россиян
01:35
Всемирный банк выделит 530 миллионов долларов финансирования для Украины
01:00
Байден подписал закон о $12,3 млрд помощи Украине
00:37
Россияне обстреляли из "Градов" Сумскую область
00:02
Воздушные силы отправили в небытие еще один российский вертолет
23:52
Украина уведомила Международный суд ООН о юридических последствиях аннексии для иска против РФ
23:29
Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию с осуждением "референдумов" в Украине
23:12
Белый дом не исключает передачу Украине западных танков, но пока таких планов нет
23:03
Иранские дроны, которые использует РФ, не так эффективны, как считалось - Пентагон
22:58
Белый дом: вступление Украины в НАТО надо решить "в другое время"
Все новости...