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Нинішня позиція Китаю більш вигідна Україні, ніж Росії - Кулеба

"Українська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 15:33
Фото: Dmytro Kuleba

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що нинішня позиція Китаю щодо війни наразі більш вигідна Україні, а не Росії.  

Джерело: Кулеба в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Кому вигідніша нинішня позиція Китаю? Звісно, Україні, а не Росії. Росія хотіла б отримувати набагато більшу участь. Чи хотіли б ми отримувати від Китаю більше? Звісно, хотіли б. Але, реально зважуючи ситуацію, ми розуміємо, що нинішня позиція - це позиція, з якою ми можемо працювати".

Деталі: Водночас Кулеба попередив, що якщо Китай десь підтримає російську агресію проти України у будь-якій формі, це матиме руйнівний вплив на двосторонні відносини України та Китаю.

Кулеба вважає, що у відносинах України з Індією та Китаєм не вистачає одного елемента - це регулярного контакту лідерів. За його словами лідери цих країн "з політичних причин поки що утримуються".

Пряма мова Кулеби: "Позиція Індії - така сама, як і позиція Китаю, з нею можна працювати. Я, звісно, маю запитання до закупівлі нафти, але аргумент індусів простий: "Європа купує, чому ми не можемо купувати?". Тобто складно. Але ми бачимо там і позитивну динаміку, наприклад, відмова індійського ВПК від співпраці з Росією за низкою проєктів - це серйозні фінансові втрати для російського оборонного комплексу.

Політично позиція Індії звучить завжди чітко - що вона за територіальну цілісність України. З того, що ми знаємо про розмови Моді з Путіним, - також запитань немає до Моді, він говорить правильні речі".

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Теми: Кулеба ДмитроКитайІндія
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