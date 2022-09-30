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Нынешняя позиция Китая более выгодна Украине, чем России - Кулеба

"Украинская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 15:33
Нынешняя позиция Китая более выгодна Украине, чем России - Кулеба
Фото: Dmytro Kuleba

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что нынешняя позиция Китая относительно войны пока более выгодна Украине, а не России. 

Источник: Кулеба в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Кому выгоднее нынешняя позиция Китая? Конечно, Украине, а не России. Россия хотела бы получать гораздо большее участие. Хотели бы мы получать от Китая больше? Конечно, хотели бы. Но, реально взвешивая ситуацию, мы понимаем, что нынешняя позиция - это позиция, с которой мы можем работать".

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Детали: В то же время Кулеба предупредил, что если Китай где-то поддержит российскую агрессию против Украины в любой форме, это будет иметь разрушительное влияние на двусторонние отношения Украины и Китая.

Кулеба считает, что в отношениях Украины с Индией и Китаем не хватает одного элемента - это регулярного контакта лидеров. По его словам лидеры этих стран "по политическим причинам пока воздерживаются".

Прямая речь Кулебы: "Позиция Индии - такая же, как и позиция Китая, с ней можно работать. Я, конечно, имею вопросы к закупке нефти, но аргумент индусов простой: "Европа покупает, почему мы не можем покупать?". То есть сложно. Но мы видим там и положительную динамику, например, отказ индийского ВПК от сотрудничества с Россией по ряду проектов - это серьезные финансовые потери для российского оборонного комплекса.

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Политически позиция Индии звучит всегда четко - что она за территориальную целостность Украины. Из того, что мы знаем о разговорах Моди с Путиным, - также вопросов нет к Моди, он говорит правильные вещи".

Темы: Кулеба ДмитрийКитайИндия
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