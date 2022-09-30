Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Нынешняя позиция Китая более выгодна Украине, чем России - Кулеба

"Украинская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 15:33
Фото: Dmytro Kuleba

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что нынешняя позиция Китая относительно войны пока более выгодна Украине, а не России. 

Источник: Кулеба в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Кому выгоднее нынешняя позиция Китая? Конечно, Украине, а не России. Россия хотела бы получать гораздо большее участие. Хотели бы мы получать от Китая больше? Конечно, хотели бы. Но, реально взвешивая ситуацию, мы понимаем, что нынешняя позиция - это позиция, с которой мы можем работать".

Детали: В то же время Кулеба предупредил, что если Китай где-то поддержит российскую агрессию против Украины в любой форме, это будет иметь разрушительное влияние на двусторонние отношения Украины и Китая.

Кулеба считает, что в отношениях Украины с Индией и Китаем не хватает одного элемента - это регулярного контакта лидеров. По его словам лидеры этих стран "по политическим причинам пока воздерживаются".

Прямая речь Кулебы: "Позиция Индии - такая же, как и позиция Китая, с ней можно работать. Я, конечно, имею вопросы к закупке нефти, но аргумент индусов простой: "Европа покупает, почему мы не можем покупать?". То есть сложно. Но мы видим там и положительную динамику, например, отказ индийского ВПК от сотрудничества с Россией по ряду проектов - это серьезные финансовые потери для российского оборонного комплекса.

Политически позиция Индии звучит всегда четко - что она за территориальную целостность Украины. Из того, что мы знаем о разговорах Моди с Путиным, - также вопросов нет к Моди, он говорит правильные вещи".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Кулеба ДмитрийКитайИндия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию с осуждением "референдумов" в Украине

Белый дом: вступление Украины в НАТО надо решить "в другое время"

дополненоБуданов дал прогноз относительно окончания войны: Украина вернется в Крым до конца весны

Зеленский поблагодарил ВСУ за Ямполь и Лиман: Украина переняла инициативу в войне

Столтенберг: Украина имеет право подать заявку на членство, но приоритет сейчас - помощь

Байден: США помогут Украине вернуть ее территории

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба - о новых санкциях ЕС: надо ударить по Путину сильнее
Кулеба - странам, которые предлагали посредничество с РФ: прекратите эту игру и поддержите Украину
Кулеба встретился с главой МИД Китая на полях Генассамблеи ООН
Последние новости
03:20
КНДР впервые провела четыре запуска баллистических ракет за неделю
02:21
ОК "Юг": ВСУ уничтожили российский "Сонцепёк" и десяток россиян
01:35
Всемирный банк выделит 530 миллионов долларов финансирования для Украины
01:00
Байден подписал закон о $12,3 млрд помощи Украине
00:37
Россияне обстреляли из "Градов" Сумскую область
00:02
Воздушные силы отправили в небытие еще один российский вертолет
23:52
Украина уведомила Международный суд ООН о юридических последствиях аннексии для иска против РФ
23:29
Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию с осуждением "референдумов" в Украине
23:12
Белый дом не исключает передачу Украине западных танков, но пока таких планов нет
23:03
Иранские дроны, которые использует РФ, не так эффективны, как считалось - Пентагон
Все новости...