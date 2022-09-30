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Штайнмаєр заявив, що Німеччина не визнає псевдореферендуми, і процитував Жадана

"Європейська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 15:34

Німеччина ніколи не визнає результати псевдореферендумів на окупованих російськими військами територіях та продовжать підтримувати Україну.

Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на врученні орденів "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина" напередодні Дня німецької єдності, пише "Європейська правда".

"Путінський режим просуває ескалацію все далі і далі - навіть сьогодні, з анексією чотирьох українських областей - Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької - після незаконних "фіктивних референдумів" цього тижня. Ми не визнаємо ці нібито результати, ми не визнаємо ці зміни кордонів!", - сказав Штайнмаєр.

Він заявив, що війна принесла страждання і руйнування народу України, перетворила на руїни цілі міста і змусила мільйони людей тікати.

"Ми всі шоковані тим, що Путін руйнує мрію Горбачова про "спільний дім в Європі" до самих основ. На місце цієї мрії прийшов кошмар: війна повернулася в Європу. Ця війна - це не лише війна проти України. Це також атака на міжнародне право і на цінності ліберальних демократій - на наші цінності! Відповідь може бути лише одна: ми стоїмо разом з Україною, разом з нашими європейськими сусідами. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно: фінансово, гуманітарно, політично і військово", - сказав він.

Штайнмаєр розпочав свою промову цитатою з твору українського письменника Сергія Жадана: "Сьогодні ми говоримо про мости. Про мости, які з’єднують, про людей, які будують мости, які йдуть цими мостами".

Завершував виступ німецький президент також посиланням на цитату Жадана.

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Теми: НімеччинаУкраїна
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