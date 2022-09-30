Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Штайнмайер заявил, что Германия не признает псевдореферендумы, и процитировал Жадана

"Европейская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 15:34

Германия никогда не признает результаты псевдореферендумов на оккупированных российскими войсками территориях и продолжат поддерживать Украину.

Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на вручении орденов "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" в канун Дня немецкого единства, пишет "Европейская правда".

"Путинский режим продвигает эскалацию все дальше и дальше – даже сегодня, с аннексией четырех украинских областей – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской – после незаконных "фиктивных референдумов" на этой неделе. Мы не признаем эти якобы результами, мы не признаем эти изменения границ!", - сказал Штайнмайер.

Он заявил, что война принесла страдания и разрушения народа Украины, превратила в руины целые города и заставила миллионы людей убегать.

"Мы все шокированы тем, что Путин разрушает мечту Горбачева об "общем доме в Европе" до самых основ. На место этой мечты пришел кошмар: война вернулась в Европу. Эта война - это не только война против Украины. Это тоже атака на международное право и на ценности либеральных демократий – на наши ценности! Ответ может быть только один: мы стоим вместе с Украиной, вместе с нашими европейскими соседями. Мы должны продолжать поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо: финансово, гуманитарно, политически и военно", - сказал он.

Штайнмайер начал свою речь цитатой с произведения украинского писателя Сергея Жадана: "Сегодня мы говорим о мостах. О соединяющих мостах, о людях, которые строят мосты, которые идут по этим мостам".

Завершал выступление немецкий президент также ссылкой на цитату Жадана.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ГерманияУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию с осуждением "референдумов" в Украине

Белый дом: вступление Украины в НАТО надо решить "в другое время"

дополненоБуданов дал прогноз относительно окончания войны: Украина вернется в Крым до конца весны

Зеленский поблагодарил ВСУ за Ямполь и Лиман: Украина переняла инициативу в войне

Столтенберг: Украина имеет право подать заявку на членство, но приоритет сейчас - помощь

Байден: США помогут Украине вернуть ее территории

Все новости...
Германия
Немецкая разведка предоставляет Украине секретную информацию - СМИ
Украина получит четыре системы ПВО IRIS-T вместо одной
Сколько репараций Германия платит за Холокост и заплатит ли Россия за совершенные преступления в Украине?
Последние новости
03:20
КНДР впервые провела четыре запуска баллистических ракет за неделю
02:21
ОК "Юг": ВСУ уничтожили российский "Сонцепёк" и десяток россиян
01:35
Всемирный банк выделит 530 миллионов долларов финансирования для Украины
01:00
Байден подписал закон о $12,3 млрд помощи Украине
00:37
Россияне обстреляли из "Градов" Сумскую область
00:02
Воздушные силы отправили в небытие еще один российский вертолет
23:52
Украина уведомила Международный суд ООН о юридических последствиях аннексии для иска против РФ
23:29
Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию с осуждением "референдумов" в Украине
23:12
Белый дом не исключает передачу Украине западных танков, но пока таких планов нет
23:03
Иранские дроны, которые использует РФ, не так эффективны, как считалось - Пентагон
Все новости...