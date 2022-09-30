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Штайнмайер заявил, что Германия не признает псевдореферендумы, и процитировал Жадана

"Европейская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 15:34

Германия никогда не признает результаты псевдореферендумов на оккупированных российскими войсками территориях и продолжат поддерживать Украину.

Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на вручении орденов "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" в канун Дня немецкого единства, пишет "Европейская правда".

"Путинский режим продвигает эскалацию все дальше и дальше – даже сегодня, с аннексией четырех украинских областей – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской – после незаконных "фиктивных референдумов" на этой неделе. Мы не признаем эти якобы результами, мы не признаем эти изменения границ!", - сказал Штайнмайер.

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Он заявил, что война принесла страдания и разрушения народа Украины, превратила в руины целые города и заставила миллионы людей убегать.

"Мы все шокированы тем, что Путин разрушает мечту Горбачева об "общем доме в Европе" до самых основ. На место этой мечты пришел кошмар: война вернулась в Европу. Эта война - это не только война против Украины. Это тоже атака на международное право и на ценности либеральных демократий – на наши ценности! Ответ может быть только один: мы стоим вместе с Украиной, вместе с нашими европейскими соседями. Мы должны продолжать поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо: финансово, гуманитарно, политически и военно", - сказал он.

Штайнмайер начал свою речь цитатой с произведения украинского писателя Сергея Жадана: "Сегодня мы говорим о мостах. О соединяющих мостах, о людях, которые строят мосты, которые идут по этим мостам".

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Завершал выступление немецкий президент также ссылкой на цитату Жадана.

Темы: ГерманияУкраина
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