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Путин провозгласил аннексию еще части Украины

Елена РощинаПятница, 30 сентября 2022, 15:59
Путин провозгласил аннексию еще части Украины
Церемония для аннексии в Кремле, Getty Images

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал "договора о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители – граждане РФ.

Источник: обращение Путина в Администрации президента РФ во время "церемонии подписания договоров" со ставленниками Кремля на оккупированных территориях Украины

Детали: В Кремль для "подписания документов" прибыли ставленники РФ: от Донецка – Денис Пушилин, от Луганска – Леонид Пасечник, от Запорожской области – Евгений Балицкий, от Херсонской области – Владимир Сальдо. 

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Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо в Кремле в ожидании Путина
Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо в Кремле в ожидании Путина

Путин так называемое "присоединение" к РФ оккупированных территорий, которые он сводит к "Новороссии", связал с фиктивными "референдумами", проведенными фактически под дулами автоматов российских военных. 

Путин заявил, что СССР не вернуть, но России "это уже и не нужно". 

Российский диктатор обратился к Киеву и странам Запада: "Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда".

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Путин призвал Украину прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. "Мы к этому готовы", – попытался убедить российский президент.

По его утверждению, это Запад ведет "гибридную войну" против России, а не наоборот. Но РФ сможет "защитить свои ценности" и "по подтасованным правилам жить не будет", уверяет Путин.

Он также заявил, что "русофобия" является "расизмом". И что к России Запад давно "относился как к колонии". 

А Россия, говорит Путин, хочет "восстановить историческое единство". Это борьба "за великую историческую Россию", чтобы защитить потомков от "порабощения и чудовищных экспериментов". 

Президент России также уверен, что "антиколониальное движение" в мире будет нарастать, а падения "западной гегемонии" неизбежно.

По словам Путина, люди на юге и востоке Украины "сделали свой выбор". "За нами правда, за нами Россия", – заключил он.

После это состоялось подписание "документов" с участием Путина, Пушилина, Пасечника, Балицкого и Сальдо – о "присоединении" территорий Украины к России и образовании новых субъектов Федерации.

Присутствующие в Георгиевском зале Кремля бурно аплодировали подписям, а глава Чечни Рамзан Кадыров, как утверждает "РИА Новости", даже "заплакал во время речи Путина".

Путин, Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо
Путин, Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо
Скриншот

Напомним: В марте 2014 года Владимир Путин аннексировал украинский Крым, воспользовавшись сменой власти в Киеве и прикрывшись псевдореферендумом, проведенным на полуострове в присутствии российских военных.

Сразу после этого Россия начала провокации в Луганске и Донецке, сформировала вооруженный конфликт на востоке Украины, который всячески поддерживала 8 лет, пока не начала открытое полномасштабное вторжение в Украину.

После 24 февраля 2022 года российские войска оккупировали еще часть востока и юга Украины, а с севера их заставили уйти.

Темы: ПутинаннексиявойнаРосcия
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