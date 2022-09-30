Єврокомісія випустила офіційні вказівки країнам ЄС щодо видачі віз росіянам

Європейська комісія рекомендувала державам-членам ЄС проводити суворішу оцінку заявок росіян на туристичні візи - особливо тих, які подані з третіх країн.

Рекомендації Єврокомісія представила у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Комісія представила вказівки з огляду на нову ескалацію війни Росії, у тому числі через російську мобілізацію, що призвела до збільшення росіян, у тому числі військовозобов’язаних та їхніх сімей, які тікають з Росії.

Згідно з рекомендаціями, держави-члени повинні застосовувати суворий підхід до оцінки обґрунтованості поїздки - у тому числі стосовно громадян Росії, які втікають від мобілізації.

Якщо заявник на отримання візи (наприклад, особа, яка втікає від мобілізації) планує тривале перебування в ЄС, консульства держав-членів повинні розглядати цей випадок відповідно до національних правил для довгострокових віз.

Щодо короткострокових віз, консульства мають застосовувати будь-які гуманітарні причини обмежуючим чином.

Держави-члени повинні на основі індивідуального розгляду оцінити, чи можуть заяви російських громадян кваліфікуватися як такі, що підпадають під категорію гуманітарних причин.

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Крім того, консульствам держав-членів слід уважно розглядати випадки звернення росіян за короткостроковою візою з-за меж Росії. Такі справи слід направляти до консульства за місцем проживання, зазвичай, у Російській Федерації.

Держави-члени ЄС також повинні доручити своїм консульствам та прикордонникам проводити підвищений контроль та застосовувати суворий підхід щодо перегляду віз, уже виданих громадянам РФ, на основі повторного вивчення індивідуальної ситуації "у поточному геополітичному контексті".

Комісія наголошує: Візовий кодекс передбачає, що сама наявність візи не дає автоматичного права в'їзду до Шенгенської зони. У разі наявності підстав для анулювання/відкликання візи таке рішення може бути прийняте прикордонною службою незалежно від держави-члена, яка видала візу.

Крім того, Єврокомісія закликає держави-члени посилити перевірки безпеки на зовнішніх кордонах і дотримуватися скоординованого підходу на кордонах ЄС з Російською Федерацією, щоб уникнути того, що російський громадянин, якому було відмовлено у в’їзді на одному кордоні, міг бути прийнятим іншим.

6 вересня Єврокомісія запропонувала повністю призупинити дію Угоди про спрощення візового режиму з Російською Федерацією через підвищені ризики безпеки, з якими стикається ЄС.

Рада ЄС офіційно проголосувала за цю пропозицію 9 вересня.

26 вересня держави-члени попросили Єврокомісію оновити рекомендації щодо віз, виданих росіянами, а також надати рекомендації щодо перевірок на кордоні.