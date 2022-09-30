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Еврокомиссия выпустила официальные указания странам ЕС по выдаче виз россиянам

"Европейская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 16:45

Европейская комиссия рекомендовала государствам-членам ЕС проводить более строгую оценку заявок россиян на туристические визы - особенно тех, которые поданы из третьих стран.

Рекомендации Еврокомиссия представила в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Комиссия представила указания, учитывая новую эскалацию войны России, в том числе из-за российской мобилизации, которая привела к увеличению числа россиян, в том числе военнообязанных и их семей, которые бегут из России.

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Согласно рекомендациям, государства-члены должны применять строгий подход к оценке обоснованности поездки - в том числе в отношении граждан России, которые бегут от мобилизации.

Если заявитель на получение визы (например, лицо, бегущее от мобилизации) планирует длительное пребывание в ЕС, консульства государств-членов должны рассматривать этот случай в соответствии с национальными правилами для долгосрочных виз. 

В отношении краткосрочных виз, консульства должны применять любые гуманитарные причины ограничивающим образом. 

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Государства-члены должны на основе индивидуального рассмотрения оценить, могут ли заявления российских граждан квалифицироваться как подпадающие под категорию гуманитарных причин.

Кроме того, консульствам государств-членов следует внимательно рассматривать случаи обращения россиян за краткосрочной визой из-за пределов России. Такие дела следует направлять в консульство по месту жительства, как правило, в Российской Федерации.

Государства-члены ЕС также должны поручить своим консульствам и пограничникам проводить повышенный контроль и применять строгий подход к пересмотру виз, уже выданных гражданам РФ, на основе повторного изучения индивидуальной ситуации "в текущем геополитическом контексте".

Комиссия отмечает: Визовый кодекс предусматривает, что само наличие визы не дает автоматического права въезда в Шенгенскую зону. В случае наличия оснований для аннулирования/отзыва визы такое решение может быть принято пограничной службой независимо от государства-члена, выдавшего визу.

Кроме того, Еврокомиссия призывает государства-члены усилить проверки безопасности на внешних границах и придерживаться скоординированного подхода на границах ЕС с Российской Федерацией, чтобы избежать того, что российский гражданин, которому было отказано во въезде на одной границе, мог быть принят на другой.

6 сентября Еврокомиссия предложила полностью приостановить действие Соглашения об упрощении визового режима с Российской Федерацией из-за повышенных рисков безопасности, с которыми сталкивается ЕС. 

Совет ЕС официально проголосовал за это предложение 9 сентября.

26 сентября государства-члены попросили Еврокомиссию обновить рекомендации по визам, выданным россиянами, а также предоставить рекомендации по проверкам на границе.

Темы: ЕСРосcиявизы
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