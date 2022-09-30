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27 країн ЄС ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку, скільки потрібно

"Європейська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 16:47
Фото pixabay.com

Лідери усіх країн Європейського Союзу опублікували спільну заяву, у якій рішуче відкинули та беззастережно засудили незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Про це йдеться у заяві Європейської ради, опублікованій 30 вересня, повідомляє "Європейська правда".

Лідери заявили, що Росія ставить під загрозу глобальну безпеку, навмисне підриваючи заснований на правилах міжнародний порядок та грубо порушуючи фундаментальні права України на незалежність, суверенітет та територіальну цілісність, основні засади, закріплені у Статуті ООН та міжнародному праві.

"Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо ні незаконні "референдуми", організовані Росією як привід для подальшого порушення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, ні їхні сфальшовані та незаконні результати. Ми ніколи не визнаємо цю незаконну анексію. Ці рішення є недійсними і не можуть мати будь-якої юридичної сили. Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк та Луганськ – це Україна. Ми закликаємо всі держави та міжнародні організації беззастережно відкинути цю незаконну анексію", - йдеться у заяві.

Лідери Євросоюзу заявили про непохитність у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України і пообіцяли, що дії РФ не вплинуть на рішучість Євросоюзу.

"Україна здійснює своє законне право на захист від російської агресії, щоб відновити повний контроль за своєю територією та має право на звільнення окупованих територій у межах своїх міжнародно визнаних кордонів. Ядерні погрози з боку Кремля, військова мобілізація та стратегія брехливого подання території України як території Росії та заяви про те, що війна зараз може відбуватися на території Росії, не похитнуть нашої рішучості. Ми посилимо наші обмежувальні заходи у відповідь на протиправні дії Росії. Вони ще більше посилять тиск на Росію, щоби вона припинила агресивну війну", - заявили лідери Євросоюзу.

Європейський Союз твердо підтримує Україну і продовжуватиме надавати сильну економічну, військову, соціальну та фінансову підтримку Україні стільки, скільки потрібно, додали лідери ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Російської Федерації 30 вересня підписав "договір про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.

Теми: ЄСРосіяанексія
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