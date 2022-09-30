27 стран ЕС никогда не признают новую аннексию и обещают поддержку, сколько нужно

Лидеры всех стран Европейского Союза опубликовали совместное заявление, в котором решительно отвергли и безоговорочно осудили незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Об этом говорится в заявлении Европейского совета, опубликованном 30 сентября, сообщает "Европейская правда".

Лидеры заявили, что Россия ставит под угрозу глобальную безопасность, умышленно подрывая основанный на правилах международный порядок и грубо нарушая фундаментальные права Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность, основные принципы, закрепленные в Уставе ООН и международном праве.

"Мы не признаем и никогда не признаем ни незаконные "референдумы", организованные Россией как повод для дальнейшего нарушения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, ни их сфальсифицированные и незаконные результаты. Мы никогда не признаем эту незаконную аннексию. Эти решения являются недействительными и не могут иметь какой-либо юридической силы. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск – это Украина. Мы призываем все государства и международные организации безоговорочно отвергнуть эту незаконную аннексию", – говорится в заявлении.

Лидеры Евросоюза заявили о непоколебимости в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и пообещали, что действия РФ не повлияют на решимость Евросоюза.

"Украина осуществляет свое законное право на защиту от российской агрессии, чтобы восстановить полный контроль за своей территорией и имеет право на освобождение оккупированных территорий в пределах своих международно признанных границ. Ядерные угрозы со стороны Кремля, военная мобилизация и стратегия лживого представления территории Украины как территории России и заявления о том, что война сейчас может происходить на территории России, не поколеблют нашей решимости. Мы усилим наши ограничительные меры в ответ на противоправные действия России. Они еще больше усилят давление на Россию, чтобы она прекратила агрессивную войну", – заявили лидеры Евросоюза.

Европейский Союз твердо поддерживает Украину и будет продолжать оказывать сильную экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку Украине столько, сколько нужно, добавили лидеры ЕС.

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Президент Российской Федерации 30 сентября подписал "договор о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители – граждане РФ.