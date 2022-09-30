У Раді Європи засудили анексію й нагадали РФ про обов’язки держави-окупанта

Керівники органів Ради Європи різко засудили рішення Російської Федерації про незаконну анексію територій, які вона захопила в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві глави МЗС Ірландії та голови Комітету міністрів РЄ Саймона Ковені, глави ПАРЄ Тіні Кокса та генсека Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич.

"Насильницька зміна міжнародних кордонів за рахунок іншої суверенної держави і так звані "референдуми", що передували їй, є серйозним порушенням міжнародного права і не можуть бути визнані", - йдеться у заяві керівників РЄ.

"Як держава, що окупує, Росія продовжує нести повну відповідальність за дотримання прав людини на відповідних територіях, а також в окупованому Криму", - заявили вони.

Наголошується, що Росія має невідкладно здійснити деескалацію та повернутися до принципів міжнародного права, які залишаються наріжним каменем миру в Європі та за її межами.

"Рада Європи й надалі підтримуватиме народ та владу нашої держави-члена України. Наша відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів залишається беззастережною та непохитною. Ми ще раз закликаємо до негайного припинення конфлікту та повернення світу до Європи", - сказано у заяві.

Лідери усіх країн Європейського Союзу рішуче відкинули та беззастережно засудили незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України і пообіцяли підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Російської Федерації 30 вересня підписав "договір про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці - громадяни РФ.