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В Совете Европы осудили аннексию и напомнили РФ об обязанностях государства-оккупанта

"Европейская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 16:56

Руководители органов Совета Европы резко осудили решение Российской Федерации о незаконной аннексии территорий, которые она захватила в Украине. 

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Ирландии и главы Комитета министров СЕ Саймона Ковни, главы ПАСЕ Тини Кокса и генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич. 

"Насильственное изменение международных границ за счет другого суверенного государства и предшествовавшие ему так называемые "референдумы" являются серьезным нарушением международного права и не могут быть признаны", - говорится в заявлении руководителей СЕ.

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"Как оккупирующее государство, Россия продолжает нести полную ответственность за соблюдение прав человека на соответствующих территориях, а также в оккупированном Крыму", - заявили они.

Отмечается, что Россия должна безотлагательно осуществить деэскалацию и вернуться к принципам международного права, которые остаются краеугольным камнем мира в Европе и за ее пределами.

"Совет Европы и в дальнейшем будет поддерживать народ и власть нашего государства-члена Украины. Наша приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ остается безоговорочной и непоколебимой. Мы еще раз призываем к немедленному прекращению конфликта и возвращению мира в Европу", - говорится в заявлении.

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Лидеры всех стран Европейского Союза решительно отвергли и безоговорочно осудили незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины и пообещали поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Президент Российской Федерации 30 сентября подписал "договор о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители - граждане РФ.

Темы: ЕвропаРосcияаннексияУкраина
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