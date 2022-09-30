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Зеленський закликає надати Україні гарантії безпеки до її вступу в НАТО

"Європейська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 17:25

Президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів втілити підготовлені Україною пропозиції гарантій безпеки, викладені в Київському безпековому договорі (Kyiv Security Compact).

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми розуміємо, що це (вступ України до НАТО) потребує консенсусу всіх членів Альянсу. Розуміємо, що треба вийти на такий консенсус. І тому, поки це буде відбуватись, ми пропонуємо реалізувати наші пропозиції щодо гарантій безпеки для Європи та України згідно з Київським безпековим договором, що розроблений і представлений нашим партнерам", – зазначив глава держави у зверненні в п’ятницю.

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"Безпека не має альтернатив. Але потрібна рішучість, щоб гарантувати її, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку в НАТО", – додав він.

Нагадаємо, в п’ятницю Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного Альянсу.

Цьому передувало рішення президента РФ Владіміра Путіна анексувати чотири області України за підсумками того, що російська пропаганда назвала "референдумами".

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13 вересня на Банковій представили рекомендації щодо безпекових гарантій, яких хоче Україна, які передбачають укладення одного багатостороннього договору і кількох двосторонніх із країнами-гарантами. Рекомендації передбачають, що Україна продовжує прагнути до членства у НАТО.

Все, що відомо про "Київський безпековий договір" з аналізом – у статті редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка Гарантії від Єрмака та Расмуссена: яку схему безпеки України просуватиме Банкова.

Теми: ЗеленськийНАТОУкраїна
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