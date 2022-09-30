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Зеленский призывает предоставить Украине гарантии безопасности до ее вступления в НАТО

"Европейская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 17:25

Президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров воплотить подготовленные Украиной предложения о гарантиях безопасности, изложенные в Киевском договоре по безопасности (Kyiv Security Compact).

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы понимаем, что это (вступление Украины в НАТО) требует консенсуса всех членов Альянса. Понимаем, что надо выйти на такой консенсус. И поэтому, пока это будет происходить, мы предлагаем реализовать наши предложения по гарантиям безопасности для Европы и Украины согласно Киевскому договору безопасности, который разработан и представлен нашим партнерам", - отметил глава государства в обращении в пятницу.

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"У безопасности нет альтернатив. Но нужна решимость, чтобы гарантировать ее, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", - добавил он.

Напомним, в пятницу Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.

Этому предшествовало решение президента РФ Владимира Путина аннексировать четыре области Украины по итогам того, что российская пропаганда назвала "референдумами".

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13 сентября на Банковой представили рекомендации по гарантиям безопасности, которых хочет Украина, которые предусматривают заключение одного многостороннего договора и нескольких двусторонних со странами-гарантами. Рекомендации предусматривают, что Украина продолжает стремиться к членству в НАТО.

Все, что известно о "Киевском договоре безопасности" с анализом - в статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко Гарантии от Ермака и Расмуссена: какую схему безопасности Украины будет продвигать Банковая.

Темы: ЗеленскийНАТОУкраина
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