Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский призывает предоставить Украине гарантии безопасности до ее вступления в НАТО

"Европейская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 17:25

Президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров воплотить подготовленные Украиной предложения о гарантиях безопасности, изложенные в Киевском договоре по безопасности (Kyiv Security Compact).

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы понимаем, что это (вступление Украины в НАТО) требует консенсуса всех членов Альянса. Понимаем, что надо выйти на такой консенсус. И поэтому, пока это будет происходить, мы предлагаем реализовать наши предложения по гарантиям безопасности для Европы и Украины согласно Киевскому договору безопасности, который разработан и представлен нашим партнерам", - отметил глава государства в обращении в пятницу.

"У безопасности нет альтернатив. Но нужна решимость, чтобы гарантировать ее, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", - добавил он.

Напомним, в пятницу Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.

Этому предшествовало решение президента РФ Владимира Путина аннексировать четыре области Украины по итогам того, что российская пропаганда назвала "референдумами".

13 сентября на Банковой представили рекомендации по гарантиям безопасности, которых хочет Украина, которые предусматривают заключение одного многостороннего договора и нескольких двусторонних со странами-гарантами. Рекомендации предусматривают, что Украина продолжает стремиться к членству в НАТО.

ВИДЕО ДНЯ

Все, что известно о "Киевском договоре безопасности" с анализом - в статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко Гарантии от Ермака и Расмуссена: какую схему безопасности Украины будет продвигать Банковая.

Темы: ЗеленскийНАТОУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: ВСУ отвоюют Лиман за следующие 72 часа

Куба просит США об экстренной помощи после урагана "Иен" — WSJ

Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию с осуждением "референдумов" в Украине

Белый дом: вступление Украины в НАТО надо решить "в другое время"

дополненоБуданов дал прогноз относительно окончания войны: Украина вернется в Крым до конца весны

Зеленский поблагодарил ВСУ за Ямполь и Лиман: Украина переняла инициативу в войне

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Украина готова к диалогу с РФ, но не с Путиным
Украина подает заявку на вступление в НАТО – Зеленский
Зеленский провел заседание СНБО: о чем говорили
Последние новости
05:18
ISW: ВСУ отвоюют Лиман за следующие 72 часа
04:43
Николаев: Россияне попали в жилой дом
04:11
Куба просит США об экстренной помощи после урагана "Иен" — WSJ
03:20
КНДР впервые провела четыре запуска баллистических ракет за неделю
02:21
ОК "Юг": ВСУ уничтожили российский "Сонцепёк" и десяток россиян
01:35
Всемирный банк выделит 530 миллионов долларов финансирования для Украины
01:00
Байден подписал закон о $12,3 млрд помощи Украине
00:37
Россияне обстреляли из "Градов" Сумскую область
00:02
Воздушные силы отправили в небытие еще один российский вертолет
23:52
Украина уведомила Международный суд ООН о юридических последствиях аннексии для иска против РФ
Все новости...