Зеленский призывает предоставить Украине гарантии безопасности до ее вступления в НАТО

Президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров воплотить подготовленные Украиной предложения о гарантиях безопасности, изложенные в Киевском договоре по безопасности (Kyiv Security Compact).

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы понимаем, что это (вступление Украины в НАТО) требует консенсуса всех членов Альянса. Понимаем, что надо выйти на такой консенсус. И поэтому, пока это будет происходить, мы предлагаем реализовать наши предложения по гарантиям безопасности для Европы и Украины согласно Киевскому договору безопасности, который разработан и представлен нашим партнерам", - отметил глава государства в обращении в пятницу.

"У безопасности нет альтернатив. Но нужна решимость, чтобы гарантировать ее, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", - добавил он.

Напомним, в пятницу Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.

Этому предшествовало решение президента РФ Владимира Путина аннексировать четыре области Украины по итогам того, что российская пропаганда назвала "референдумами".

13 сентября на Банковой представили рекомендации по гарантиям безопасности, которых хочет Украина, которые предусматривают заключение одного многостороннего договора и нескольких двусторонних со странами-гарантами. Рекомендации предусматривают, что Украина продолжает стремиться к членству в НАТО.

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