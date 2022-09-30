США у п’ятницю оголосять санкційну відповідь на анексію - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена в п’ятницю оголосить про нові економічні санкції проти Росії у відповідь на анексію нею чотирьох регіонів України.

Про це повідомив представник Білого дому NBC News, пише "Європейська правда".

Раніше цього тижня Білий дім заявив, що США ніколи не визнають результати фіктивних "референдумів" і продовжуватимуть надавати Україні військову та гуманітарну підтримку.

У середу адміністрація Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні на 1,1 млрд доларів.

За даними ЗМІ, під нові санкції у відповідь на анексію українських територій можуть потрапити пов’язані з урядом російські фінансові установи, критично важливі для економіки країни, зокрема - Російське агентство зі страхування вкладів та платіжна система "Мір".