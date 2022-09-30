США в пятницу объявят санкционный ответ на аннексию – СМИ

Администрация президента США Джо Байдена в пятницу объявит о новых экономических санкциях против России в ответ на аннексию ею четырех регионов Украины.

Об этом сообщил представитель Белого дома NBC News, пишет "Европейская правда".

Ранее на этой неделе Белый дом заявил, что США никогда не признают результаты фиктивных "референдумов" и будут продолжать оказывать Украине военную и гуманитарную поддержку.

В среду администрация Байдена объявила о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на 1,1 млрд долларов.

По данным СМИ, под новые санкции в ответ на аннексию украинских территорий могут попасть связанные с правительством российские финансовые учреждения, критически важные для экономики страны, в частности - Российское агентство по страхованию вкладов и платежная система "Мир".