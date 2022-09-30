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Путін звинуватив США в організації вибухів на "Північних потоках"

"Європейська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 17:35

Президент РФ Владімір Путін звинуватив Сполучені Штати у тому, що вони організували вибухи на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Про це він заявив під час звернення у Кремлі, пише "Європейська правда".

"Англосаксам мало санкцій, вони перейшли до диверсій, організувавши вибухи на міжнародних газових магістралях "Північного потоку". Фактично розпочали знищення європейської енергетичної інфраструктури", - сказав Путін.

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Він також заявив, що Вашингтон вимагає від Євросоюзу нових санкцій, щоб посісти місце Росії на енергетичному ринку.

"І більшість європейських політиків із цим покірно погоджуються. Вони ж ясно розуміють, що США, продавлюючи відмову ЄС від російських енергоносіїв, ведуть справу до деіндустріалізації Європи, щоб повністю прибрати до рук російський ринок", - сказав Путін.

Слід зазначити, що атаки на "потоки" вигідні Кремлю, адже дозволяють стверджувати про технічні причини скорочення постачання газу на ринки ЄС.

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Саме технічні причини можуть врятувати "Газпром" від масових арбітражів від європейських компаній за невиконання умов контрактів.

Напередодні в Данії заявили, що пошкоджені труби "Північних потоків" спорожніють орієнтовно в неділю.

У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій

Теми: ПутінСШАПівнічний потік-2
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